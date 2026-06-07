शोरूम के चेंजिंग रूम में महिलाओं के वीडियो बना रहा था शाहरूख, फोन से मिले कई क्लिप
राजस्थान के झुंझुनूं में शोरूम के चेंजिंग रूम में महिलाओं के वीडियो बनाने की घटना से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने आरोपी सेल्समैन को गिरफ्तार कर लिया है और उसका फोन भी जब्त कर लिया गया है।
राजस्थान के झुंझुनूं जिले से चेंजिंग रूम में महिलाओं की अश्लील वीडियो बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना चिड़ावा कस्बे की है जहां एक सेल्समैन चेंजिंग रूम में महिलाओं की वीडियो बनाता था। उसके फोन से कई महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो क्लिप बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक उसने चेजिंग रूम में एक कैमरा लगाया हुआ था। मामले का खुलास उस वक्त हुआ जब चेंजिंग रूम में कपड़े बदलने गई महिला को कुछ शक हुआ और उसने इस बारे में तुरंत अपने पति को बताया।
आरोपी शख्स की पहचान शाहरूख के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक चेंजिंग रूम में ऊपर की तरफ एक छेद किया हुआ था। आरोप है कि इसी छेद के जरिए कैमरा लगाकर वीडियो बनाया जाता था।
चेंजिंग रूम के ऊपर से बना रहा था वीडियो
जानकारी के मुताबिक महिला अपने पति के साथ शोरूम में कपड़े खरीदने आई थी। कपड़े पसंद करने के बाद जब वो उन्हें बदलने के लिए ट्रायल रूम में गई। तभी ऊपर बने एक हॉल से शोरूम का कर्मचारी मोबाइल से उसका वीडियो बनाता हुआ पाया गया। महिला ने अपने पति के साथ तुरंत इस मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस को दी।
आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शॉरूम को बंद कर दिया गया है और आरोपी का फोन भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिली थी जमजम नाम की कपड़े की दुकान पर एक लड़का चेंजिंग रूम में महिलाओं की वीडियो बनाता है। महिला की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसका फोन भी कब्जे में ले लिया है।
लोगों में आक्रोश
इधर घटना की जानकारी फैसले ही स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। बड़ी सख्या में लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए और सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। कुछ देर के लिए धरना भी दिया गया।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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