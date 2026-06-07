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शोरूम के चेंजिंग रूम में महिलाओं के वीडियो बना रहा था शाहरूख, फोन से मिले कई क्लिप

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, झुंझुनूं
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राजस्थान के झुंझुनूं में शोरूम के चेंजिंग रूम में महिलाओं के वीडियो बनाने की घटना से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने आरोपी सेल्समैन को गिरफ्तार कर लिया है और उसका फोन भी जब्त कर लिया गया है। 

शोरूम के चेंजिंग रूम में महिलाओं के वीडियो बना रहा था शाहरूख, फोन से मिले कई क्लिप

राजस्थान के झुंझुनूं जिले से चेंजिंग रूम में महिलाओं की अश्लील वीडियो बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना चिड़ावा कस्बे की है जहां एक सेल्समैन चेंजिंग रूम में महिलाओं की वीडियो बनाता था। उसके फोन से कई महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो क्लिप बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक उसने चेजिंग रूम में एक कैमरा लगाया हुआ था। मामले का खुलास उस वक्त हुआ जब चेंजिंग रूम में कपड़े बदलने गई महिला को कुछ शक हुआ और उसने इस बारे में तुरंत अपने पति को बताया।

आरोपी शख्स की पहचान शाहरूख के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक चेंजिंग रूम में ऊपर की तरफ एक छेद किया हुआ था। आरोप है कि इसी छेद के जरिए कैमरा लगाकर वीडियो बनाया जाता था।

चेंजिंग रूम के ऊपर से बना रहा था वीडियो

जानकारी के मुताबिक महिला अपने पति के साथ शोरूम में कपड़े खरीदने आई थी। कपड़े पसंद करने के बाद जब वो उन्हें बदलने के लिए ट्रायल रूम में गई। तभी ऊपर बने एक हॉल से शोरूम का कर्मचारी मोबाइल से उसका वीडियो बनाता हुआ पाया गया। महिला ने अपने पति के साथ तुरंत इस मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस को दी।

आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शॉरूम को बंद कर दिया गया है और आरोपी का फोन भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिली थी जमजम नाम की कपड़े की दुकान पर एक लड़का चेंजिंग रूम में महिलाओं की वीडियो बनाता है। महिला की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसका फोन भी कब्जे में ले लिया है।

लोगों में आक्रोश

इधर घटना की जानकारी फैसले ही स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। बड़ी सख्या में लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए और सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। कुछ देर के लिए धरना भी दिया गया।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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