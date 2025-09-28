rajasthan jhunjhunu cousin brother rammed car killed person after quarrel started drinking liquor झुंझुनू में शराब पीने के बाद हुआ झगड़ा, चचेरे भाई ने कार से कुचल कर मार डाला, Rajasthan Hindi News - Hindustan
झुंझुनू में शराब पीने के बाद हुआ झगड़ा, चचेरे भाई ने कार से कुचल कर मार डाला

Utkarsh Gaharwar झुंझुनू, पीटीआईSun, 28 Sep 2025 10:46 AM
राजस्थान के झुंझुनू में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां शराब पीने के बाद आपसी झगड़ा इतना बढ़ गया कि चचेरे भाई और एक अन्य व्यक्ति ने शख्स की कार से कुचलकर हत्या कर दी। तीनों ने एक साथ शराब पीने के बाद झगड़ा किया था। पुलिस के अनुसार, यह घटना शुक्रवार रात को सूरजगढ़ इलाके की जीणी पंचायत में हुई। पीड़ित के परिवार की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार को पीड़ित विजय अपने चचेरे भाई प्रदीप और एक अन्य ग्रामीण मान सिंह के साथ बाहर गया था। तीनों ने गांव के एक पेट्रोल पंप के पास शराब पी। वापस लौटते समय, उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया। सूरजगढ़ थानाधिकारी (SHO) धर्मेंद्र मीणा ने बताया, "विजय गाड़ी से उतरकर फोन पर बात कर रहा था, तभी प्रदीप और मान सिंह ने कथित तौर पर कार से उसे कुचल दिया और थोड़ी दूर तक घसीटते हुए ले गए।"

अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि शनिवार को पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया है और झगड़े के सही कारण का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।