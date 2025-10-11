हनीट्रैप का जाल और PAK का जासूस बन गया अलवर का मंगत, ऐसे कर रहा था मदद
राजस्थान खुफिया एजेंसी ने अलवर के गोविंदगढ़ निवासी मंगत सिंह को पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए गिरफ्तार किया है, जिसे 'इशा शर्मा' नामक पाकिस्तानी हैंडलर ने हनीट्रैप में फंसाकर सैन्य जानकारी भेजने के लिए पैसे का लालच दिया था।
राजस्थान की खुफिया एजेंसी ने एक ऐसे जासूस को दबोचा है, जिसकी कहानी किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। अलवर के गोविंदगढ़ निवासी मंगत सिंह, जो सिख समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी करते पकड़े गए। मामला इतना गहरा है कि इसमें हनीट्रैप का तड़का लगा हुआ है – एक फर्जी 'इशा शर्मा' नाम की पाकिस्तानी हैंडलर ने पैसे के लालच में मंगत को अपने जाल में फंसा लिया। आधिकारिक राज सेक्रेट्स एक्ट 1923 के तहत मामला दर्ज हो चुका है, और मंगत अब हिरासत में हैं।
संदिग्ध हरकतों से शुरू हुई खुफिया निगरानी
अलवर के कैंटोनमेंट इलाके में रूटीन सर्विलांस के दौरान राजस्थान इंटेलिजेंस को मंगत सिंह की हरकतें शक के घेरे में आईं। गोविंदगढ़ का यह रहने वाला शख्स अक्सर संदिग्ध तरीके से घूमता नजर आता। खुफिया अफसरों ने जब गहराई से जांच की, तो पता चला कि मंगत पाकिस्तानी एजेंट्स के संपर्क में था।
'इशा शर्मा' का जाल, पैसे और वादों का लालच
सबसे रोचक मोड़ तो तब आया जब जांच में खुलासा हुआ कि मंगत को हनीट्रैप का शिकार बनाया गया। पाकिस्तानी हैंडलर, जो खुद को 'इशा शर्मा' नाम से पेश करती थी, ने सोशल मीडिया के जरिए मंगत को फंसाया। चैट्स और मैसेजेस से साफ था कि इशा ने न सिर्फ भावनाओं का सहारा लिया, बल्कि पैसे के लालच भी दिए। बदले में मंगत को अलवर के आसपास की सैन्य और सुरक्षा संबंधी जानकारी भेजनी थी। यह पुरानी ISI टैक्टिक है जिसमें पाकिस्तानी एजेंट आकर्षक फर्जी प्रोफाइल से लोगों को लुभाने की कोशिश करते हैं।
आर्थिक तंगी से जूझ रहा मंगत भी इसी हनीट्रैप का शिकार था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक, इशा की पहचान अब पूरी तरह से उजागर हो चुकी है और यह केस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रैक हो रहा है।
पुलिस ने कैसे किया गिरफ्तार?
शुक्रवार को जयपुर के स्पेशल पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ। सीआईडी इंटेलिजेंस की टीम ने मंगत को उसके मोबाइल लोकेशन के आधार पर चकमा देकर पकड़ा। उसके फोन से मिले सबूतों जैसे संवेदनशील फोटोज, मैसेजेस और ट्रांसफर रिकॉर्ड्स ने साजिश को पुख्ता साबित कर दिया। राजस्थान पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि यह गिरफ्तारी समय पर हुई, वरना अलवर जैसे बॉर्डर एरिया में बड़ा खतरा पैदा हो सकता था। अब मंगत पर आधिकारिक राज सेक्रेट्स एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा, जिसमें सजा कड़ी हो सकती है।