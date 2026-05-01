भरी शादी में पत्नी को मारी गोली; फिर खुद कर ली आत्महत्या; राजस्थान में खौफनाक कांड
राजस्थान में भरतपुर जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। रुपवास थाना क्षेत्र में सिंघावली गांव में शुक्रवार को अपने मायके के एक शादी समारोह में आई पत्नी को उसके पति ने गोली मार दी।
राजस्थान में भरतपुर जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। रुपवास थाना क्षेत्र में सिंघावली गांव में शुक्रवार को अपने मायके के एक शादी समारोह में आई पत्नी को उसके पति ने गोली मार दी। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश अंतर्गत खेरागढ़ के बरुअर निवासी राघवेंद्र और घायल पत्नी की पहचान राधिका के रूप में हुई है।
शादी समारोह में अचानक हुई गोलीबारी से हड़कंप के साथ भगदड़ मच गई। गंभीर रूप से घायल हालत में पति पत्नी को रूपवास के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने राघव को मृत घोषित कर दिया जबकि राधिका को गंभीर हालत में भरतपुर के आरबीएम अस्पताल भेज दिया।
पुलिस ने शव अस्पताल के शवगृह में रखवाया है। घायल पत्नी की हालत भी नाजुक बतायी जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल से देशी पिस्तौल बरामद किया है। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि युवक कुछ दिन पहले ही ससुराल आया था।
छोटे भाई ने बड़े भाई को ट्रैक्टर से कुचला
राजस्थान में झुंझुनू जिले के पंचेरी कला थाना क्षेत्र में गुरुवार को दो भाइयों में हुए विवाद के बाद छोटे भाई ने बड़े भाई की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी। थाना अधिकारी बनवारी लाल ने बताया कि रसूलपुर गांव का अनूप (35) दिल्ली में एक लोहे की कंपनी में काम करता है। वह छुट्टी लेकर घर आया था। करीब 12 बजे अपने चचेरे भाई कृष्ण कुमार के घर गया, जहां वह खाना खाकर अपने घर चला आया। इस बात पर उसका छोटा भाई अजीत नाराज हो गया और उससे झगड़ा करने लगा।
उन्होंने बताया कि विवाद बढ़ने पर अजीत ने अनूप पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे गंभीर हालत में बुहाना के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस आरोपी छोटे भाई की तलाश में जुटी है।
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अदिति शर्मा
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