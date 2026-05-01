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भरी शादी में पत्नी को मारी गोली; फिर खुद कर ली आत्महत्या; राजस्थान में खौफनाक कांड

May 01, 2026 05:40 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, भरतपुर
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राजस्थान में भरतपुर जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। रुपवास थाना क्षेत्र में सिंघावली गांव में शुक्रवार को अपने मायके के एक शादी समारोह में आई पत्नी को उसके पति ने गोली मार दी।

भरी शादी में पत्नी को मारी गोली; फिर खुद कर ली आत्महत्या; राजस्थान में खौफनाक कांड

राजस्थान में भरतपुर जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। रुपवास थाना क्षेत्र में सिंघावली गांव में शुक्रवार को अपने मायके के एक शादी समारोह में आई पत्नी को उसके पति ने गोली मार दी। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश अंतर्गत खेरागढ़ के बरुअर निवासी राघवेंद्र और घायल पत्नी की पहचान राधिका के रूप में हुई है।

शादी समारोह में अचानक हुई गोलीबारी से हड़कंप के साथ भगदड़ मच गई। गंभीर रूप से घायल हालत में पति पत्नी को रूपवास के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने राघव को मृत घोषित कर दिया जबकि राधिका को गंभीर हालत में भरतपुर के आरबीएम अस्पताल भेज दिया।

पुलिस ने शव अस्पताल के शवगृह में रखवाया है। घायल पत्नी की हालत भी नाजुक बतायी जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल से देशी पिस्तौल बरामद किया है। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि युवक कुछ दिन पहले ही ससुराल आया था।

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छोटे भाई ने बड़े भाई को ट्रैक्टर से कुचला

राजस्थान में झुंझुनू जिले के पंचेरी कला थाना क्षेत्र में गुरुवार को दो भाइयों में हुए विवाद के बाद छोटे भाई ने बड़े भाई की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी। थाना अधिकारी बनवारी लाल ने बताया कि रसूलपुर गांव का अनूप (35) दिल्ली में एक लोहे की कंपनी में काम करता है। वह छुट्टी लेकर घर आया था। करीब 12 बजे अपने चचेरे भाई कृष्ण कुमार के घर गया, जहां वह खाना खाकर अपने घर चला आया। इस बात पर उसका छोटा भाई अजीत नाराज हो गया और उससे झगड़ा करने लगा।

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उन्होंने बताया कि विवाद बढ़ने पर अजीत ने अनूप पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे गंभीर हालत में बुहाना के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस आरोपी छोटे भाई की तलाश में जुटी है।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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