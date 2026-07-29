Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शराब के नशे में पत्नी से मारपीट, फिर गला घोंटकर हत्या; राजस्थान में हैवान बना इंजीनियर पति

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, कोटपुटली
Follow us on Google News
share

महिला के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि पहले पति ने पत्नी के साथ मारपीट की और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। 

शराब के नशे में पत्नी से मारपीट, फिर गला घोंटकर हत्या; राजस्थान में हैवान बना इंजीनियर पति
राजस्थान में पति ने की पत्नी की हत्या

राजस्थान के कोटपुटली बहरोड़ जिले में दो दिन पहले महिला की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पति शव के पास ही बैठा मिला था। उसकी की पहचान धर्मेंद्र सोनी के तौर पर हुई जो कंपनी में इंजीनियर था। वहीं पत्नी दीपिका वर्मा कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। जानकारी के मुताबिक धर्मेंद्र ने गला घोंटकर पत्नी की हत्या कर दी। इससे पहले शराब पीकर उसने उसके साथ मारपीट भी की थी। पुलिस ने महिला के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर पति को गिरफ्तार किया।

पुलिस जांच में सामने आया कि धर्मेंद्र ने वारदात के एक दिन पहले पत्नी की बीमारी का बहाना बनाते हुए कंपनी से छुट्टी ली थी और कहा था कि पत्नी को दिल्ली बड़े अस्पताल लेकर जाना है । लेकिन उसके दिमाग मे कुछ और ही चल रहा था । पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है ताकि और नया कुछ निकल कर सामने आए।

पिता ने दर्ज कराई शिकायत

डीएसपी सचिन शर्मा ने बताया की 27 जूलाई को फोन के जरिए सूचना मिली की कस्बे के शिक्षक कॉलोनी में एक महिला की संदिग्ध अवस्था मे मौत हो गई है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा की महिला की लाश जमीन पर पड़ी हुई है और उसका पति शव के पास बैठा हुआ है । शव को मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया । महिला के पिता बद्रीनाथ वर्मा ने मामला दर्ज कराया कि दीपिका वर्मा की शादी धर्मेंद्र सोनी के साथ 2019 मे हुई थी । 26 जुलाई को रात 10 बजे उसका फोन आया कि धर्मेंद्र ने शराब पीकर मेरे साथ मारपीट की है। उसी दौरान मैंने धर्मेंद्र से बात करने की कोशिश की लेकिन उसने बात नहीं की।

उन्होंने आगे कहा, अगली सुबह 27 जुलाई को दीपिका का फोन आया कि धर्मेंद्र कोरे कागज पर कुछ लिखवा रहा है तो मैंने उसे कुछ भी लिखने से मना कर दिया। इसके कुछ देर बाद धर्मेंद्र ने दीपिका की हत्या कर दी। आऱोपी को गिरफ्तार कर दो दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है।

ये भी पढ़ें:देर आए, दुरुस्त आए; राजस्थान में गर्भवतियों के लिए बदले ब्लड बैंक नियम
ये भी पढ़ें:राजस्थान में 9 बच्चों की मां की 10वीं डिलीवरी; हाई रिस्क में घर पहुंची

आरोपी पत्नी पर करता था शक

डीएसपी सचिन शर्मा ने बताया की जांच में सामने आया की आरोपी धर्मेंद्र अपनी पत्नी पर शक करता था और उसी शक के चलते दो दिन शराब पी और फिर पत्नी के साथ दो दिन तक मारपीट करता था । लेकिन 27 जुलाई को कपड़े से गला घोंटकर उसकी हत्या कर आरोपी पत्नी के शव के पास ही बैठ गया । वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद ही पुलिस को फोन कर मामले की जानकारी दी । जिस पर पुलिस ने आरोपी को मौके से ही पकड़ लिया था।

ये भी पढ़ें:राजस्थान के धौलपुर में एक दिन में 3 सड़क हादसे, 5 लोगों की मौत; 25 घायल

रिपोर्ट- हंसराज

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Rajasthan News
लेटेस्ट Hindi News, Rajasthan News, Jaipur News, Jodhpur News, Alwar News, Ajmer News, Udaipur News और Kota News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।