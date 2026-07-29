शराब के नशे में पत्नी से मारपीट, फिर गला घोंटकर हत्या; राजस्थान में हैवान बना इंजीनियर पति
महिला के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि पहले पति ने पत्नी के साथ मारपीट की और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी।
राजस्थान के कोटपुटली बहरोड़ जिले में दो दिन पहले महिला की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पति शव के पास ही बैठा मिला था। उसकी की पहचान धर्मेंद्र सोनी के तौर पर हुई जो कंपनी में इंजीनियर था। वहीं पत्नी दीपिका वर्मा कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। जानकारी के मुताबिक धर्मेंद्र ने गला घोंटकर पत्नी की हत्या कर दी। इससे पहले शराब पीकर उसने उसके साथ मारपीट भी की थी। पुलिस ने महिला के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर पति को गिरफ्तार किया।
पुलिस जांच में सामने आया कि धर्मेंद्र ने वारदात के एक दिन पहले पत्नी की बीमारी का बहाना बनाते हुए कंपनी से छुट्टी ली थी और कहा था कि पत्नी को दिल्ली बड़े अस्पताल लेकर जाना है । लेकिन उसके दिमाग मे कुछ और ही चल रहा था । पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है ताकि और नया कुछ निकल कर सामने आए।
पिता ने दर्ज कराई शिकायत
डीएसपी सचिन शर्मा ने बताया की 27 जूलाई को फोन के जरिए सूचना मिली की कस्बे के शिक्षक कॉलोनी में एक महिला की संदिग्ध अवस्था मे मौत हो गई है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा की महिला की लाश जमीन पर पड़ी हुई है और उसका पति शव के पास बैठा हुआ है । शव को मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया । महिला के पिता बद्रीनाथ वर्मा ने मामला दर्ज कराया कि दीपिका वर्मा की शादी धर्मेंद्र सोनी के साथ 2019 मे हुई थी । 26 जुलाई को रात 10 बजे उसका फोन आया कि धर्मेंद्र ने शराब पीकर मेरे साथ मारपीट की है। उसी दौरान मैंने धर्मेंद्र से बात करने की कोशिश की लेकिन उसने बात नहीं की।
उन्होंने आगे कहा, अगली सुबह 27 जुलाई को दीपिका का फोन आया कि धर्मेंद्र कोरे कागज पर कुछ लिखवा रहा है तो मैंने उसे कुछ भी लिखने से मना कर दिया। इसके कुछ देर बाद धर्मेंद्र ने दीपिका की हत्या कर दी। आऱोपी को गिरफ्तार कर दो दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है।
आरोपी पत्नी पर करता था शक
डीएसपी सचिन शर्मा ने बताया की जांच में सामने आया की आरोपी धर्मेंद्र अपनी पत्नी पर शक करता था और उसी शक के चलते दो दिन शराब पी और फिर पत्नी के साथ दो दिन तक मारपीट करता था । लेकिन 27 जुलाई को कपड़े से गला घोंटकर उसकी हत्या कर आरोपी पत्नी के शव के पास ही बैठ गया । वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद ही पुलिस को फोन कर मामले की जानकारी दी । जिस पर पुलिस ने आरोपी को मौके से ही पकड़ लिया था।
रिपोर्ट- हंसराज
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अदिति शर्मा
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