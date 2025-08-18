पत्नी को था रील्स बनाने का शौक; राजस्थान में नीले ड्रम में मिली लाश की पूरी कहानी

राजस्थान के अलवर जिले के खैरथल में भी नीले ड्रम का मामला सामने आया है। किशनगढ़बास कस्बे में 17 अगस्त की शाम को आदर्श कॉलोनी में नीले ड्रम के अंदर युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया था।

राजस्थान के अलवर जिले के खैरथल में भी नीले ड्रम का मामला सामने आया है। किशनगढ़बास कस्बे में 17 अगस्त की शाम को आदर्श कॉलोनी में नीले ड्रम के अंदर युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया था। अब इस मामले में पुलिस के हाथ अहम सुराग हाथ लगे है। आरोपियों की तलाश में पुलिस की चार टीमें लगी हुई हैं। जल्द ही मामले में पुलिस खुलासा करेगी। इस पूरे मामले में मकान मालिक का बेटा और मृतक की पत्नी और तीन बच्चे वारदात के बाद से फरार हैं। जानकारी के मुताबिक मृतक की पत्नी को रील्स बनाने का शौक था।

घटना 17 अगस्त की है जहां मकान मालकिन मिथलेश ने खुद के मकान की छत पर ड्रम से बदबू आने की सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो छत पर बने कमरे में नीला ड्रम रखा था। ड्रम में युवक का शव पड़ा मिला। शव पर नमक डाल रखा था ताकि बदबू नहीं आए और जल्दी शव गल जाए । म्रतक हंसराम का धारदार हथियार से गला काटा गया था।

किशनगढ़बास डीएसपी राजेन्द्र सिंह ने बताया की बीते रविवार को किशनगढ़ बॉस कस्बे में प्लास्टिक के ड्रम में युवक का शव मिला था। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर टीम गठित कर आरोपियों की तलाश में लगाई गई हैं। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। इस पूरे मामले में मकान मालिक का बेटा जितेंद्र कुमार और मृतक की पत्नी लक्ष्मी देवी उर्फ सुनीता अपने बच्चों सहित फरार है। उनकी तलाश में पुलिस की चार टीमें राजस्थान और यूपी में अगल-अलग ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करेंगे।

मकान मालिक के बेटे ने घरवालों को भी गुमराह किया मकान मालकिन मिथलेश ने बताया की डेढ़ महीने पहले मेरा बेटा जितेंद्र इस परिवार को अपने यहां किराए के लिए लेकर आया था। जितेंद्र ने अपने पिता राजेश शर्मा से हंसराम और उसकी पत्नी का नाम गलत बताया था। उसने हंसराम का नाम सूरज बताया, जबकि पत्नी लक्ष्मी का नाम सुनीता बताया। घर वालों को आज भी इनके नाम सूरज और सुनीता ही पता है। मामले की जांच के दौरान पुलिस को हंसराम का आधार कार्ड मिला, जिससे हकीकत सामने आई।

ईंट भट्टे पर हुई दोस्ती आरोपी जितेंद्र की मां मिथिलेश ने बताया कि मेरा बेटा जितेंद्र और मृतक हंसराम भिंडूसी गांव में एक ईंट भट्टे पर काम करते थे। मेरा बेटा मुनीम था। हंसराम और उसकी पत्नी लक्ष्मी देवी (सुनीता) वहीं पर मजदूरी करते थे। जितेंद्र और हंसराम दोस्त की तरह रहते थे। बारिश होने की वजह से ईंट भट्टे का काम रुक गया था। इसलिए हंसराम और उसके परिवार को मेरा बेटा जितेंद्र किराए पर रहने के लिए घर लेकर आया। वो घर की छत पर एक कमरे में रहते थे और 1500 रुपए किराया देते थे।।