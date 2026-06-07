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राजस्थान हाईकोर्ट से सरकार को झटका, मंत्री के बारे में वॉट्सऐप पर कमेंट करने वाले टीचर का सस्पेंशन रद्द

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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राजस्थान में वॉट्सऐप पर एक मंत्री के बारे में आपत्तिजनक कमेंट्स करने वाले स्कूल टीचर को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उसका सस्पेंशन रद्द कर दिया है। जज ने इस इस सस्पेंशन को कानूनी रूप से गलत बताते हुए कहा कि अगर आरोप सच भी हैं तो भी नियमों को नजरअंदाज कर सकते।

राजस्थान हाईकोर्ट से सरकार को झटका, मंत्री के बारे में वॉट्सऐप पर कमेंट करने वाले टीचर का सस्पेंशन रद्द

राजस्थान हाईकोर्ट ने उस सरकारी स्कूल टीचर के सस्पेंशन को रद्द कर दिया है, जिसे एक मंत्री के बारे में सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक कमेंट्स करने के चलते सस्पेंड कर दिया गया था। जस्टिस फरजंद अली ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में अधिकारियों की कार्रवाई निराधार थी और कानूनन सही नहीं थी। जज ने कहा कि यह कार्रवाई ऐसे अफसर ने की थी जो इसके लिए सक्षम नहीं था। यह मामला बांसवाड़ा में जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) के 23 सितंबर 2025 के उस आदेश से जुड़ा है, जिसके तहत ग्रेड-III के टीचर लाल सिंह चौहान को सस्पेंड कर दिया गया था।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, हाईकोर्ट ने 12 मई को जारी अपने आदेश में यह साफ कर दिया कि अगर आरोपों को सच भी मान लें, तो भी सस्पेंशन से जुड़े कानूनी नियमों को नजरअंदाज करने को सही नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने प्रतिवादियों की इस दलील को खारिज कर दिया कि टीचर के व्यवहार से संस्थान के अनुशासन और लोगों के बीच उसकी छवि को नुकसान पहुंचा है। जज ने कहा कि ऐसी बातों को कानूनी सीमाओं से ऊपर नहीं रख सकते।

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अफसरों की नाराजगी कानूनी अधिकार की जगह नहीं ले सकती

कोर्ट ने कहा कि ऐसे आरोपों के आधार पर कानून के अनुसार ज्यादा से ज्यादा विभागीय जांच की जा सकती है, लेकिन अफसरों की नाराजगी या शर्मिंदगी की भावना कानूनी अधिकार की जगह नहीं ले सकती। कोर्ट ने अधिकारियों को अपनी शक्तियों से बाहर जाकर काम करने के खिलाफ चेतावनी भी दी।

हाईकोर्ट ने कहा, “केवल इसलिए कि किसी मंत्री की छवि खराब करने की कोशिश का आरोप लगाया गया है, अफसरों को अपनी मर्जी से किसी को भी सस्पेंड करने का असीमित अधिकार नहीं मिल जाता। कानून से चलने वाले संवैधानिक ढांचे में अधिकारी खुद से ऐसी शक्तियां नहीं अपना सकते जो उन्हें कानून से नहीं मिली हैं।”

टीचर ने सस्पेंसन को बताया था मनमाना

टीचर लाल सिंह चौहान पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने वॉट्सऐप पर आपत्तिजनक और भद्दे कमेंट किए थे जिससे एक मंत्री और विभाग की छवि खराब हुई। इसके जवाब में चौहान ने जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश को चुनौती देते हुए सस्पेंशन मनमाना और अधिकार-क्षेत्र से बाहर मामला बताया था।

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हाईकोर्ट ने लाल सिंह के तर्कों पर गौर करते हुए इस बात पर जोर दिया कि सस्पेंड करना एक गंभीर प्रशासनिक कदम है, जिसके नागरिक परिणाम होते हैं और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।

हर प्रशासनिक कदम का कानूनी आधार जरूरी

कोर्ट ने कहा कि संविधान से चलने वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक अधिकारों पर असर डालने वाले हर प्रशासनिक कदम का आधार कोई कानूनी प्रावधान होना चाहिए। सस्पेंड करना कोई दिखावटी अधिकार नहीं है बल्कि यह एक गंभीर कदम है जिसका संबंधित कर्मचारी पर बुरा असर पड़ता है।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि 1958 के नियम का रूल 13 सरकारी कर्मचारियों को सस्पेंड करने की शक्ति को नियंत्रित करता है और सक्षम अधिकारी की भी पहचान करता है। इस मामले में आदेश में न तो इस नियम का जिक्र था और न ही यह दिखाया गया था कि जिला शिक्षा अधिकारी के पास ऐसी शक्ति का इस्तेमाल करने का अधिकार था। राज्य सरकार ऐसी कोई दूसरी कानूनी व्यवस्था भी नहीं बता पाई, जिसके तहत यह कार्रवाई की जा सके।

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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