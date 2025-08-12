सड़कों से आवारा कुत्तों और जानवरों को हटाने के लिए चलाएं स्पेशल ड्राइव, राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश
राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में नगर निकायों को शहर की सड़कों से आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी।
जस्टिस कुलदीप माथुर और जस्टिस रवि चिरानिया की बेंच ने आगे कहा कि अधिकारी उन लोगों पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जो इस अभियान के दौरान अधिकारियों के काम में बाधा डाल सकते हैं। इसमें आपराधिक मामले दर्ज करना भी शामिल है। हालांकि, कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस अभियान के दौरान जानवरों को कम से कम नुकसान हो।
आदेश में कहा गया है, "हम नगर निगमों से यह भी अपेक्षा करते हैं कि वे एक टेलीफोन/मोबाइल नंबर/ई-मेल आईडी जारी करेंगे, जहां उस क्षेत्र के निवासी आवारा पशुओं के संबंध में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें।''
गौशाला और डॉग शेल्टर्स में खिला सकते हैं खाना
हाईकोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया है कि जो लोग अपनी भावनाओं या धार्मिक विश्वासों या पशुओं के प्रति प्रेम के कारण पशुओं को खाना खिलाना चाहते हैं या उनकी देखभाल करना चाहते हैं, वे नगरपालिकाओं या निजी व्यक्तियों या संगठनों द्वारा संचालित गौशालाओं या डॉग शेल्टर्स में जाकर ऐसा कर सकते हैं।
नेशनल और स्टेट हाईवे प्राधिकरणों को सड़कों से आवारा जानवरों को हटाने और वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए नियमित गश्त करने का निर्देश दिया गया है।
हाईकोर्ट ने इससे पहले कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं और सार्वजनिक सड़कों तथा राजमार्गों पर आवारा पशुओं से उत्पन्न बढ़ते खतरे का स्वतः संज्ञान लिया था, जिसके चलते राज्यभर में कई मौतें हुई हैं।
आज, राज्य सरकार और नगर निकायों ने इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए समय मांगा था। हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में कुछ निर्देश जारी किए जाने आवश्यक हैं। इसके बाद, हाईकोर्ट ने सड़कों से जानवरों को हटाने का आदेश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी।