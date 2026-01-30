Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Rajasthan High Court orders protection for Jodhpur man in order
जान का खतरा बताने वाले व्यक्ति को सुरक्षा देने पर विचार करे पुलिस, राजस्थान हाईकोर्ट का निर्देश

जान का खतरा बताने वाले व्यक्ति को सुरक्षा देने पर विचार करे पुलिस, राजस्थान हाईकोर्ट का निर्देश

संक्षेप:

राजस्थान हाईकोर्ट ने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर एक अहम टिप्पणी करते हुए जोधपुर के एक व्यक्ति को सुरक्षा दिए जाने पर विचार करने का निर्देश दिया।

Jan 30, 2026 02:43 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share Share
Follow Us on

राजस्थान हाईकोर्ट ने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर एक अहम टिप्पणी करते हुए जोधपुर के एक व्यक्ति को सुरक्षा दिए जाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसी नागरिक के जीवन को खतरा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

यह आदेश न्यायमूर्ति फरजंद अली ने जोधपुर निवासी 50 साल बाबूलाल द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि उसे कम से कम 14 लोगों से जान का खतरा है और आशंका जताई कि कभी भी उसके साथ कोई गंभीर घटना हो सकती है। बाबूलाल ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन जब उसे कोई ठोस राहत नहीं मिली तो उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को जीवन, अंगों की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी प्रकार की धमकी या खतरा इस मौलिक अधिकार के खिलाफ है।

अपने 23 जनवरी के आदेश में अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि स्वतंत्र भारत का प्रत्येक नागरिक सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने का हकदार है। यदि किसी व्यक्ति को वास्तविक खतरा है तो राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वह उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करे।

हाईकोर्ट ने संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता द्वारा जताए गए खतरे का गंभीरता से आकलन करें। कोर्ट ने कहा कि खतरे की वास्तविकता और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बाबूलाल को पर्याप्त और उपयुक्त सुरक्षा प्रदान करने पर विचार किया जाए।

इस आदेश को कानून व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा के लिहाज से अहम माना जा रहा है। अदालत की इस टिप्पणी से यह संदेश भी गया है कि यदि किसी नागरिक को जान का खतरा है और प्रशासन उदासीन रवैया अपनाता है, तो न्यायपालिका उसके अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करेगी।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Rajasthan News
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।