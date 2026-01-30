जान का खतरा बताने वाले व्यक्ति को सुरक्षा देने पर विचार करे पुलिस, राजस्थान हाईकोर्ट का निर्देश

संक्षेप: राजस्थान हाईकोर्ट ने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर एक अहम टिप्पणी करते हुए जोधपुर के एक व्यक्ति को सुरक्षा दिए जाने पर विचार करने का निर्देश दिया।

राजस्थान हाईकोर्ट ने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर एक अहम टिप्पणी करते हुए जोधपुर के एक व्यक्ति को सुरक्षा दिए जाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसी नागरिक के जीवन को खतरा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है।

यह आदेश न्यायमूर्ति फरजंद अली ने जोधपुर निवासी 50 साल बाबूलाल द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि उसे कम से कम 14 लोगों से जान का खतरा है और आशंका जताई कि कभी भी उसके साथ कोई गंभीर घटना हो सकती है। बाबूलाल ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन जब उसे कोई ठोस राहत नहीं मिली तो उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को जीवन, अंगों की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी प्रकार की धमकी या खतरा इस मौलिक अधिकार के खिलाफ है।

अपने 23 जनवरी के आदेश में अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि स्वतंत्र भारत का प्रत्येक नागरिक सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने का हकदार है। यदि किसी व्यक्ति को वास्तविक खतरा है तो राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वह उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करे।

हाईकोर्ट ने संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता द्वारा जताए गए खतरे का गंभीरता से आकलन करें। कोर्ट ने कहा कि खतरे की वास्तविकता और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बाबूलाल को पर्याप्त और उपयुक्त सुरक्षा प्रदान करने पर विचार किया जाए।