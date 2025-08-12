Rajasthan High court nulls marriage because wife hide her schizophrenia शादी के वक्त एक बड़ी बात छुपाना पड़ा भारी, हाई कोर्ट ने 12 साल बाद विवाह को कर दिया शून्य घोषित, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Rajasthan High court nulls marriage because wife hide her schizophrenia

शादी के वक्त एक बड़ी बात छुपाना पड़ा भारी, हाई कोर्ट ने 12 साल बाद विवाह को कर दिया शून्य घोषित

फैसला सुनाने से पहले बेंच ने जोर देकर कहा कि सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक विकार है जो वैवाहिक जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। साथ ही इस संबंध में खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों का हवाला भी दिया।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर, राजस्थानTue, 12 Aug 2025 03:21 PM
राजस्थान हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 12 साल पहले हुई एक शादी को इसलिए रद्द (अमान्य) कर दिया क्योंकि लड़की के परिवार ने शादी से पहले उसकी सिजोफ्रेनिया नाम की गंभीर मानसिक बीमारी की बात लड़के वालों से छिपाई थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह काम धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है और इसलिए इस शादी को रद्द घोषित किया जाता है। इससे पहले पारिवारिक न्यायालय ने पति की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उसने हाई कोर्ट की शरण ली थी। जिस पर फैसला सुनाते हु हाई कोर्ट ने कहा कि सिजोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी है, जो व्यक्ति को सामान्य वैवाहिक जीवन जीने से रोक सकती है।

यह शादी चित्तौड़गढ़ के रहने वाले शख्स और कोटा की रहने वाली युवती के बीच 29 अप्रैल 2013 को हुई थी। शादी के बाद पति को अपनी पत्नी की इस बीमारी सिजोफ्रेनिया के बारे में पता चला। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पति ने बताया कि शादी के बाद महिला के सामान में उसे एक मनोचिकित्सक का लिखा दवा का पर्चा मिला था, जिससे उसे पता चला कि उसका किसी मानसिक बीमारी का इलाज चल रहा है। इसके बाद पति ने देखा कि पत्नी का व्यवहार दिन पर दिन बदल रहा है और उसके शरीर में भी हाथ कांपने जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं।

इस बात का पता चलने के बाद दोनों परिवारों के बीच तनाव बढ़ता चला गया और पति ने कोटा की पारिवारिक कोर्ट में विवाह को शून्य घोषित कराने के लिए याचिका दायर कर दी। फैमिली कोर्ट की कार्यवाही के दौरान महिला ने किसी भी गंभीर मानसिक बीमारी से इनकार किया और कहा कि शादी से कुछ समय पहले परिवार में हुई एक दुखद घटना की वजह से वह कुछ वक्त के लिए डिप्रेशन में चली गई थी और बस उसी का इलाज चल रहा था। उल्टा उसने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज की मांग करने और उसे परेशान करने का आरोप लगा दिया। हालांकि पारिवारिक अदालत ने छह साल पहले यानी 28 अगस्त, 2019 को उस अदालत ने पति की याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उसने उच्च न्यायालय में अपील दायर की।

कोर्ट में पति का पक्ष रखते हुए उसके वकील उमा शंकर आचार्य ने कहा कि, 'महिला के परिवार ने जानबूझकर इस तथ्य को छुपाया था और बीमारी के कारण शादी का निभाना बिल्कुल भी संभव है।'

जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ ने रिकॉर्ड, गवाहों और मेडिकल सबूतों की विस्तृत समीक्षा की और पाया कि उस शख्स की पत्नी सिजोफ्रेनिया की बीमारी से पीड़ित थी और शादी के पहले से वह इस बीमारी की दवाएं ले रही थी। लेकिन उसके परिवार ने यह तथ्य छुपाकर लड़के से उसकी शादी करवा दी। पीठ ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12(1)(सी) के तहत इसे एक महत्वपूर्ण तथ्य माना और उसे छुपाने को धोखाधड़ी करार दिया।

फैसला सुनाने से पहले बेंच ने जोर देकर कहा कि सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक विकार है जो वैवाहिक जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। साथ ही इस संबंध में खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों का हवाला भी दिया। जिसके बाद 31 जुलाई को उच्च न्यायालय ने इस विवाह को शुरू से ही शून्य घोषित कर दिया, साथ ही व्यक्ति पर लगाए गए दहेज उत्पीड़न के मामलों सहित भरण-पोषण और अन्य सभी संबंधित आपराधिक आरोपों और वित्तीय दायित्वों से भी मुक्त कर दिया।