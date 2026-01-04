राजस्थान हाईकोर्ट के वकील इस दिन करेंगे हड़ताल, क्या हैं नाराजगी की वजहें?

संक्षेप: राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 5 जनवरी को न्यायिक कामकाज का बहिष्कार करने का फैसला किया है। जारी बयान में कहा गया है कि बैठक में वकीलों ने सर्वसम्मति से तय किया कि वे 5 जनवरी को काम नहीं करेंगे। क्या है वजहें?

राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 5 जनवरी को न्यायिक कामकाज का बहिष्कार करने का फैसला किया है। रविवार को हुई बैठक में वकीलों ने सर्वसम्मति से तय किया कि वे 5 जनवरी को काम नहीं करेंगे। बार संघ का कहना है कि हाईकोर्ट प्रशासन ने उनसे बिना सलाह लिए यह फैसला सुनाया है। साथ ही वकीलों ने नाइट कोर्ट (रात्रिकालीन अदालत) के प्रस्ताव को भी अव्यावहारिक बताया है क्योंकि इससे सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं जैसी समस्याएं पैदा होंगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

दो शनिवार वर्किंग डे का विरोध राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक बयान जारी कर बताया है कि दो शनिवार को काम का दिन (कार्य दिवस) बनाए जाने के फैसले के विरोध में वकील 5 जनवरी को कामकाज नहीं करेंगे। रविवार को हुई एक बैठक में सभी ने मिलकर यह फैसला लिया कि वे स्वेच्छा से न्यायिक कार्य का बहिष्कार करेंगे। वकीलों का कहना है कि प्रशासन ने यह निर्णय लेते समय उनसे कोई सलाह नहीं ली है।

क्या आरोप? बार संघ के महासचिव दीपेश शर्मा ने जानकारी दी कि उन्होंने इस मुद्दे पर 19 दिसंबर को ही हाई कोर्ट प्रशासन को अपनी शिकायतों का पूरा ब्योरा दे दिया था लेकिन प्रशासन ने अभी तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। संघ का कहना है कि वकीलों से पूछे बिना ही इतना महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया गया जबकि अदालत चलाने में वकीलों की भूमिका सबसे खास होती है। बिना सलाह-मशविरा किए लिए गए इस फैसले के कारण वकीलों में गहरी नाराजगी है।

नाइट कोर्ट के प्रस्ताव पर भी नाराजगी बार संघ के महासचिव दीपेश शर्मा ने बताया कि नाइट कोर्ट (रात्रिकालीन अदालत) चलाने का प्रस्ताव भी अव्यावहारिक है। वकीलों के अनुसार, रात में अदालतें चलाने से सुरक्षा, स्टाफ की कमी और बुनियादी सुविधाओं जैसी कई बड़ी दिक्कतें आएंगी। इसके अलावा दूर-दराज से आने वाले लोगों के लिए रात में कोर्ट पहुंचना मुश्किल होगा, जिससे काम की क्षमता पर भी बुरा असर पड़ेगा। इन्ही समस्याओं के कारण बार संघ इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध कर रहा है।