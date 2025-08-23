राजस्थान में सरकारी स्कूलों के 86 हजार कमरों में नहीं लगेंगी कक्षाएं, हाईकोर्ट ने वजह बता लगाई रोक
जुलाई में झालावाड़ में एक स्कूल की छत गिरने की घटना के बाद हुए एक सरकारी सर्वे के बाद शुक्रवार को कोर्ट ने यह आदेश पारित किया। जैसलमेर में हुई एक अन्य घटना में स्कूल का मुख्य द्वार गिरने से एक छात्र की मौत हो गई थी और दो अन्य घायल हो गए थे।
राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मौजूद जर्जर कमरों में कक्षाएं लगाकर मासूम बच्चों की जान से खिलवाड़ करने पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने हाल ही में इस बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया और प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बने 86,000 से ज्यादा जर्जर कमरों में कक्षाएं लगाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। साथ ही अदालत ने स्पष्ट रूप से यह निर्देश भी दिया कि इन कमरों को बंद कर दिया जाए और बच्चों को इनमें जाने भी नहीं दिया जाए। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था करने को भी कहा ताकि प्रभावित छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो।
जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और अशोक कुमार जैन की पीठ ने जुलाई में झालावाड़ में एक स्कूल की छत गिरने की घटना के बाद हुए एक सरकारी सर्वे के बाद शुक्रवार को यह आदेश पारित किया। जुलाई में हुई इस घटना में 7 छात्रों की मौत हो गई थी और 8 घायल हो गए थे। इस फैसले को सुनाने के बाद अदालत ने अब इंजीनियरों से तकनीकी वेरिफिकेशन रिपोर्ट मांगी है और मामले पर अगली सुनवाई के लिए 4 सितंबर की तारीख दी है।
अदालत ने जिस सरकारी रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला सुनाया, उसके अनुसार, राजस्थान में 63,018 सरकारी स्कूल हैं जिनमें 5,26,162 कमरों में कक्षाएं लगती हैं। इनमें से 86,934 पूरी तरह से जर्जर पाए गए। सर्वेक्षण में यह भी पता चला कि इन स्कूलों में से 5,667 के भवन उपयोग के लिए पूरी तरह से असुरक्षित थे। शौचालयों की बात करें तो 17,109 जर्जर पाए गए जबकि 29,093 मरम्मत योग्य थे। यह रिपोर्ट झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद शिक्षकों द्वारा किए गए एक प्रारंभिक सर्वेक्षण का हिस्सा हैं। झालावाड़ में हुई घटना के बाद जैसलमेर में हुई एक अन्य घटना में, एक स्कूल का मुख्य द्वार गिरने से एक छात्र की मौत हो गई थी और दो अन्य घायल हो गए थे।