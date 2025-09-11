शाहरुख-दीपिका को HC से मिली बड़ी राहत, अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज मामले की जांच पर रोक लगाई

कंपनी का बचाव कर रहे वकीलों ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में फिल्म एक्टर्स पर कोई स्पष्ट आरोप नहीं है। उन्होंने सिर्फ कार का विज्ञापन किया था। इसके अलावा हर वाहन का प्रदर्शन उसके चलाने के तरीके पर निर्भर करता है।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने फिल्म एक्टर्स शाहरुख खान व दीपिका पादुकोण को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ भरतपुर में दर्ज एक मामले की जांच पर रोक लगा दी है। दोनों स्टार्स के खिलाफ यह शिकायत 24 लाख रुपए की एक एसयूवी में खराबी आने पर उस कंपनी के ग्राहक ने दर्ज कराई थी। कंपनी के ब्रांड एंबेसडर होने की वजह से उसने इन दोनों फिल्मी सितारों के अलावा कंपनी के MD और COO के खिलाफ शिकायत की थी। हालांकि मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस सुदेश बंसल ने चारों के खिलाफ दर्ज इस मामले की पुलिस जांच पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने यह फैसला उस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया, जिसमें इस मामले को रद्द करने और जांच पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

पुलिस ने यह मामला हुंडई कार कंपनी के एक नाराज ग्राहक की शिकायत पर दर्ज किया था, जिसने 2022 में कंपनी की एक एसयूवी खरीदी थी और उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होने का आरोप लगाते हुए इन लोगों के खिलाफ पुलिस शिकायत की थी। इस बारे में जानकारी देते हुए वकील संजय कुमार ने कहा, 'बुधवार को पहली सुनवाई में विस्तृत दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने जांच पर रोक लगाने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी।'

सुनवाई के दौरान कंपनी का बचाव कर रहे वकीलों ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में फिल्म एक्टर्स पर कोई स्पष्ट आरोप नहीं है। उन्होंने सिर्फ कार का विज्ञापन किया था। इसके अलावा हर वाहन का प्रदर्शन उसके चलाने के तरीके पर निर्भर करता है। शिकायतकर्ता को कार को लेकर कोई शिकायत भी थी तो इसमें कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है। शिकायतकर्ता इसे उपभोक्ता अदालत में परिवाद दायर करके चुनौती दे सकता था। इसके बावजूद भी उसने थाने में आपराधिक मामला दर्ज करा दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने वाहन खरीदने के बाद अगले तीन सालों में उसे करीब 67 हजार किलोमीटर चलाया और उसके बाद इस शिकायत के आने पर FIR दर्ज कराई।

कार कंपनी और दोनों फिल्मी सितारों की तरफ से अदालत में लूथरा एंड लूथरा लॉ ऑफिस के वरिष्ठ पार्टनर कुमार और अभिषेक कुमार सिंह ने पक्ष रखा। जबकि यह शिकायत भरतपुर निवासी 50 वर्षीय अधिवक्ता कीर्ति सिंह ने मथुरा गेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने साल 2022 में हरियाणा के सोनीपत स्थित एक डीलरशिप से 23.97 लाख रुपए में कंपनी की अल्काज़ार मॉडल की एक SUV खरीदी थी और लेने के कुछ दिन बाद ही वाहन में गंभीर तकनीकी खामियां आ गईं थीं।