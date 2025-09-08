राजस्थान HC ने SI भर्ती परीक्षा-2021 को रद्द करने के आदेश पर रोक लगाई, सरकार ने भी की थी सिफारिश

राजस्थान हाई कोर्ट ने सोमवार को सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 को रद्द करने के अपने आदेश पर रोक लगा दी। भर्ती परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने के आरोप सामने आए, जिसके बाद सरकार ने मामले की जांच एसओजी को सौंपी थी। इस मामले में 50 से ज्यादा ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार किया गया है।

राजस्थान हाई कोर्ट ने सोमवार को पेपर लीक और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संलिप्तता के आरोपों के कारण सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 को रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी। भर्ती परीक्षा में सफल चयनित अभ्यर्थी विक्रम पंवार द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने हाई कोर्ट की एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी।

खंडपीठ के समक्ष यह तर्क दिया गया कि केवल कुछ ही नामित और पहचाने गए उम्मीदवार थे, जिन्होंने प्रश्नपत्र लीक किया और भ्रष्ट तरीकों से चयनित हुए। यदि भर्ती पूरी तरह से रद्द कर दी जाती है तो ईमानदारी से परीक्षा पास करने वाले सैकड़ों उम्मीदवारों को अपूरणीय नुकसान होगा।अपीलकर्ता ने अंतरिम उपाय के तहत आदेश के क्रियान्वयन से उन्हें संरक्षण प्रदान करने की मांग की। एकल पीठ ने 28 अगस्त को पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया था।

राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने 2021 में सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के 859 पदों के लिए विज्ञापन दिया था। भर्ती परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने के आरोप सामने आए थे। इसके बाद सरकार ने मामले की जांच राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह (एसओजी) को सौंप दी। पेपर लीक में शामिल अन्य लोगों के अलावा 50 से ज्यादा ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार किया गया है।