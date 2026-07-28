Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

स्कूल नहीं आने पर या खराब प्रदर्शन करने पर टीचर्स का डांटना सामान्य बात; छात्रा की खुदकुशी मामले में HC

By Sourabh Jain
हिन्दुस्तान टाइम्स, सचिन सैनी, जोधपुर, राजस्थान
Follow us on Google News
share

मामले में फैसला सुनाने के दौरान बेंच ने कहा कि IPC की धारा 305 के तहत दंडनीय अपराध साबित करने के लिए, सबसे पहले IPC की धारा 107 के तहत परिभाषित उकसावे की बुनियादी परिभाषा को स्थापित किया जाना चाहिए।

rajasthan high court
छात्रा की खुदकुशी मामले में सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, जिससे यह पता चले कि याचिकाकर्ताओं का इरादा आपराधिक था

राजस्थान हाई कोर्ट ने बीकानेर में बारहवीं कक्षा की एक छात्रा के आत्महत्या करने के मामले में आरोपी बनाए गए तीन शिक्षकों को बड़ी राहत दे दी है और उनके खिलाफ लगाए गए उकसाने के आरोपों को रद्द करते हुए उन्हें बरी कर दिया है। करीब 21 साल पुराने इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि स्कूल नहीं आने पर या खराब प्रदर्शन करने पर शिक्षकों द्वारा डांटना या अभिभावक को लाने के लिए कहना, एक सामान्य अनुशासनात्मक कार्रवाई है और कानून के तहत ऐसा करने को खुदकुशी के लिए उकसावे की वजह नहीं माना जा सकता। इसके साथ ही जस्टिस कुलदीप माथुर ने बीकानेर ASJ कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए तीन आरोपी शिक्षकों को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप से बरी कर दिया।

इससे पहले 9 फरवरी, 2021 को दिए अपने आदेश में बीकानेर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संख्या 6 ने याचिकाकर्ताओं रवि भटनागर उर्फ ​​रवींद्र, स्वर्ण कालरा और मीना गोडवानी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 305 के तहत आरोप तय कर दिए थे। हालांकि हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने तीनों याचिकाकर्ताओं को अपराध से बरी कर दिया और फैसला सुनाते हुए कहा कि, ‘एक शिक्षक का फर्ज है कि वह अनुशासन बनाए रखे और अनियमित उपस्थिति, खराब शैक्षणिक प्रदर्शन या अनुशासनहीनता के लिए छात्र को सही तरीके से डांट सकता है। पेशेवर कर्तव्यों के सामान्य पालन के दौरान किए गए ऐसे कामों को किसी भी तरह से आत्महत्या के लिए उकसाना या जानबूझकर मदद करना नहीं माना जा सकता।’

ये भी पढ़ें:केवल एक मौका काफी नहीं होता; कोर्ट ने मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को किया रद्द

'उकसाने का कोई सबूत नहीं मिला'

सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, जिससे यह पता चले कि याचिकाकर्ताओं का इरादा आपराधिक था या उन्होंने मृतक को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने या ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए कोई ठोस, सीधा या सक्रिय काम किया हो, जिसमें उसके पास यह चरम कदम उठाने के अलावा कोई और विकल्प न बचा हो।

अक्टूबर 2005 में छात्रा ने की थी खुदकुशी

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी, जो राष्ट्रीय सहायक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं कक्षा की छात्रा थी, ने 19 अक्टूबर, 2005 को आत्महत्या कर ली थी। आरोप था कि उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें कहा गया था कि उसके शिक्षक उसे परेशान करते थे और उसका अपमान करते थे, और बिना किसी उचित कारण के उसे स्कूल से निकालने की कोशिश कर रहे थे।

ये भी पढ़ें:बहुत बोझ ना पड़े; SIR ड्यूटी में लगाए गए टीचर्स पर हाई कोर्ट ने कही बड़ी बात

'कक्षा में अनियमित थी और ठीक से नहीं पढ़ती थी'

हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि मामले की विस्तृत जांच के बाद पुलिस ने एक नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि मृतका कक्षा में अनियमित रूप से आती थी और ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर रही थी। जिसके बाद इन्हीं कारणों से उसे शिक्षकों द्वारा डांटा गया था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि न तो शिकायत और न ही जांच के दौरान पुलिस द्वारा जमा किए गए सबूतों से IPC की धारा 305 के तहत अपराध साबित होना पाया गया।

'शिक्षकों ने पिता को स्कूल लाने के लिए कहा था'

इस मामले में दो आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं की सुनवाई करते हुए जस्टिस माथुर की बेंच ने इस बात का जिक्र किया कि जांच एजेंसी ने पाया था कि छात्रा कक्षाओं में अनियमित रहती थी, और इसी वजहों से शिक्षकों ने उसे बार-बार सलाह दी थी कि वह नियमित रूप से स्कूल आया करे, अपनी पढ़ाई की तैयारी करे और कक्षा परीक्षाओं में शामिल हो। शिक्षकों और सहपाठियों के बयानों से भी पता चला कि अगर वह अपनी पढ़ाई में अनियमित बनी रहती तो उसे अपने पिता को स्कूल लाने के लिए कहा गया था।

ये भी पढ़ें:सुप्रीम कोर्ट की शर्तें मंजूर नहीं; CJP बोली- हमने जो कहा वही हो

कोर्ट ने कहा- अपराध नहीं बनता

मामले में फैसला सुनाने के दौरान बेंच ने कहा कि IPC की धारा 305 के तहत दंडनीय अपराध साबित करने के लिए, सबसे पहले IPC की धारा 107 के तहत परिभाषित उकसावे की बुनियादी आवश्यकताओं को स्थापित किया जाना चाहिए। अदालत ने आगे कहा कि अगर उकसाने या जानबूझकर मदद करने का कोई ठोस काम नहीं किया गया हो और साथ ही जरूरी आपराधिक इरादा न हो, तो सिर्फ डांटने, आलोचना करने या अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि IPC की धारा 107 के तहत उकसाने के जरूरी तत्व मौजूद न होने के कारण, IPC की धारा 305 के तहत अपराध नहीं बनता है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Rajasthan News
लेटेस्ट Hindi News, Rajasthan News, Jaipur News, Jodhpur News, Alwar News, Ajmer News, Udaipur News और Kota News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।