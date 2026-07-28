स्कूल नहीं आने पर या खराब प्रदर्शन करने पर टीचर्स का डांटना सामान्य बात; छात्रा की खुदकुशी मामले में HC
मामले में फैसला सुनाने के दौरान बेंच ने कहा कि IPC की धारा 305 के तहत दंडनीय अपराध साबित करने के लिए, सबसे पहले IPC की धारा 107 के तहत परिभाषित उकसावे की बुनियादी परिभाषा को स्थापित किया जाना चाहिए।
राजस्थान हाई कोर्ट ने बीकानेर में बारहवीं कक्षा की एक छात्रा के आत्महत्या करने के मामले में आरोपी बनाए गए तीन शिक्षकों को बड़ी राहत दे दी है और उनके खिलाफ लगाए गए उकसाने के आरोपों को रद्द करते हुए उन्हें बरी कर दिया है। करीब 21 साल पुराने इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि स्कूल नहीं आने पर या खराब प्रदर्शन करने पर शिक्षकों द्वारा डांटना या अभिभावक को लाने के लिए कहना, एक सामान्य अनुशासनात्मक कार्रवाई है और कानून के तहत ऐसा करने को खुदकुशी के लिए उकसावे की वजह नहीं माना जा सकता। इसके साथ ही जस्टिस कुलदीप माथुर ने बीकानेर ASJ कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए तीन आरोपी शिक्षकों को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप से बरी कर दिया।
इससे पहले 9 फरवरी, 2021 को दिए अपने आदेश में बीकानेर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संख्या 6 ने याचिकाकर्ताओं रवि भटनागर उर्फ रवींद्र, स्वर्ण कालरा और मीना गोडवानी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 305 के तहत आरोप तय कर दिए थे। हालांकि हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने तीनों याचिकाकर्ताओं को अपराध से बरी कर दिया और फैसला सुनाते हुए कहा कि, ‘एक शिक्षक का फर्ज है कि वह अनुशासन बनाए रखे और अनियमित उपस्थिति, खराब शैक्षणिक प्रदर्शन या अनुशासनहीनता के लिए छात्र को सही तरीके से डांट सकता है। पेशेवर कर्तव्यों के सामान्य पालन के दौरान किए गए ऐसे कामों को किसी भी तरह से आत्महत्या के लिए उकसाना या जानबूझकर मदद करना नहीं माना जा सकता।’
'उकसाने का कोई सबूत नहीं मिला'
सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, जिससे यह पता चले कि याचिकाकर्ताओं का इरादा आपराधिक था या उन्होंने मृतक को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने या ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए कोई ठोस, सीधा या सक्रिय काम किया हो, जिसमें उसके पास यह चरम कदम उठाने के अलावा कोई और विकल्प न बचा हो।
अक्टूबर 2005 में छात्रा ने की थी खुदकुशी
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी, जो राष्ट्रीय सहायक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं कक्षा की छात्रा थी, ने 19 अक्टूबर, 2005 को आत्महत्या कर ली थी। आरोप था कि उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें कहा गया था कि उसके शिक्षक उसे परेशान करते थे और उसका अपमान करते थे, और बिना किसी उचित कारण के उसे स्कूल से निकालने की कोशिश कर रहे थे।
'कक्षा में अनियमित थी और ठीक से नहीं पढ़ती थी'
हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि मामले की विस्तृत जांच के बाद पुलिस ने एक नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि मृतका कक्षा में अनियमित रूप से आती थी और ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर रही थी। जिसके बाद इन्हीं कारणों से उसे शिक्षकों द्वारा डांटा गया था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि न तो शिकायत और न ही जांच के दौरान पुलिस द्वारा जमा किए गए सबूतों से IPC की धारा 305 के तहत अपराध साबित होना पाया गया।
'शिक्षकों ने पिता को स्कूल लाने के लिए कहा था'
इस मामले में दो आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं की सुनवाई करते हुए जस्टिस माथुर की बेंच ने इस बात का जिक्र किया कि जांच एजेंसी ने पाया था कि छात्रा कक्षाओं में अनियमित रहती थी, और इसी वजहों से शिक्षकों ने उसे बार-बार सलाह दी थी कि वह नियमित रूप से स्कूल आया करे, अपनी पढ़ाई की तैयारी करे और कक्षा परीक्षाओं में शामिल हो। शिक्षकों और सहपाठियों के बयानों से भी पता चला कि अगर वह अपनी पढ़ाई में अनियमित बनी रहती तो उसे अपने पिता को स्कूल लाने के लिए कहा गया था।
कोर्ट ने कहा- अपराध नहीं बनता
मामले में फैसला सुनाने के दौरान बेंच ने कहा कि IPC की धारा 305 के तहत दंडनीय अपराध साबित करने के लिए, सबसे पहले IPC की धारा 107 के तहत परिभाषित उकसावे की बुनियादी आवश्यकताओं को स्थापित किया जाना चाहिए। अदालत ने आगे कहा कि अगर उकसाने या जानबूझकर मदद करने का कोई ठोस काम नहीं किया गया हो और साथ ही जरूरी आपराधिक इरादा न हो, तो सिर्फ डांटने, आलोचना करने या अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि IPC की धारा 107 के तहत उकसाने के जरूरी तत्व मौजूद न होने के कारण, IPC की धारा 305 के तहत अपराध नहीं बनता है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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