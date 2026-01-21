पुलिस की किस हरकत को संविधान के खिलाफ बता भड़का हाई कोर्ट, 24 घंटे में फोटो हटाने को कहा

संक्षेप: उच्च न्यायालय ने कहा कि अपराध के मामले में गिरफ्तार आरोपियों के पास भी बुनियादी मानवाधिकार होते हैं। खासकर अविवाहित महिलाओं के मामले में इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं, जिससे उनकी शादी की संभावनाओं से लेकर उनके जीवन तक पर असर पड़ सकता है।

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा अपनाई जा रही उस परंपरा की निंदा की है, जिसमें गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को थाने के बाहर बैठाकर मीडिया के सामने उनकी परेड कराई जाती है, साथ ही उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाती हैं। कोर्ट ने कहा कि किसी भी मामले में व्यक्ति के आरोपी होने व गिरफ्तार होने से वह अपराधी सिद्ध नहीं हो जाता। अदालत ने आरोपियों को इस तरह पेश करने को उनका सार्वजनिक अपमान बताया और इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले सम्मानपूर्वक और गरिमा पूर्ण जीवन जीने के अधिकार का सीधा उल्लंघन बताया।

‘24 घंटे में सोशल मीडिया से हटाएं फोटोज’ यह बात जस्टिस फरजंद अली की एकल पीठ ने 10 याचिकाकर्ताओं की उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कही, जिनमें पुलिस द्वारा लोगों को परेड में शामिल करने और हिरासत में लिए गए लोगों की तस्वीरें डिजिटल रूप से वायरल करने की प्रथा का विरोध किया गया था। इसके साथ ही अदालत ने एक वरिष्ठ अधिवक्ता को थाने में बैठाकर ली गई फोटो को सर्कुलेट करने के मामले में स्वतः संज्ञान भी लिया और जोधपुर पुलिस आयुक्त को उन वायरल तस्वीरों को 24 घंटों के अंदर सोशल मीडिया, वेब पोर्टल्स व अन्य प्लेटफॉर्म्स से तत्काल हटाने और इस मामले में प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश भी दिया।

कोर्ट बोला- यह मानवीय गरिमा पर सीधा हमला अदालत ने जोर देकर यह कहा कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का मतलब यह नहीं है कि उसका गरिमा का अधिकार खत्म हो जाता है। ऐसे में किसी गिरफ्तार व्यक्ति को जमीन पर बैठने के लिए मजबूर करना, ऐसे व्यक्ति के आंशिक या पूरे कपड़े उतारना या अपमानजनक स्थिति में उसकी तस्वीर लेना और उसके बाद उन तस्वीरों को सोशल मीडिया या अखबारों में सर्कुलेट करने को अदालत ने संस्थागत अपमान बताया और कहा कि यह मानवीय गरिमा पर सीधा हमला है।

'इस प्रैक्टिस के गंभीर परिणाम हो सकते हैं' कोर्ट ने कहा कि अपराध के आरोपी व्यक्ति के पास भी बुनियादी मानवाधिकार होते हैं। खासकर अविवाहित महिलाओं के मामले में इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं, जिससे उनकी शादी की संभावनाओं, सामाजिक स्वीकृति और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है।

जैसलमेर निवासी द्वारा दायर की गई थी याचिका राजस्थान हाईकोर्ट में दायर इन याचिकाओं में से एक याचिका जैसलमेर निवासी इस्लाम खान एवं अन्य की ओर से दायर की गई थी, जिनकी ओर से अधिवक्ता रज्जाक खान हैदर और सरवर खान ने अदालत को बताया कि इन दिनों पुलिस कई प्रकरणों में जब आरोपियों को गिरफ्तार करती है तो उनके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर देती है। उन्होंने बताया कि यह फोटो आमतौर पर बेहद अपमानजनक स्थितियों में लिए जाते हैं, आमतौर पर उन्हें थाने के बाहर बैठाकर लिया जाता है। खासतौर पर पुरुषों की तस्वीरें बनियान में या अन्य अभद्र तरीकों से लिए जाते हैं। जिसके बाद अदालत ने इस मामले में बहुत ही गंभीरता से संज्ञान लिया और जैसलमेर पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि वे इस मामले में अगली सुनवाई तक अपना शपथपत्र प्रस्तुत करें।