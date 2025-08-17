राजस्थान में बाघों से भरे जंगल में पर्यटकों को छोड़ भाग गया गाइ़ड, डेढ़ घंटे तक फंसे रहे लोग

राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर्यटकों का एक ग्रुप पार्क के जोन 6 में बाघों से भरे जंगल में लगभग 90 मिनट तक फंसा रहा।

राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर्यटकों का एक ग्रुप पार्क के जोन 6 में बाघों से भरे जंगल में लगभग 90 मिनट तक फंसा रहा। जानकारी के मुताबिक उनका सफारी कैंटर रास्ते में खराब हो गया था। आरोप है कि उनका गाइड ने उन्हें वहीं छोड़कर भाग गया था जिसके चलते पर्यटक करीब 90 मिनट तक वहीं फंसे रहे। इन पर्यटकों में महिलाएं, बच्चे समेत कई लोग शामिल थे। उनका आरोप है कि गाइड ये कहकर वहां से भाग गया कि वह दूसरा कैंटर लगवा देगा। इसके बाद उसने पर्यटकों से बदसलूकी भी की और उन्हें वहीं छोड़कर चला गया।

यह भयावह स्थिति तब शुरू हुई जब शाम लगभग 6 बजे महिलाओं, बच्चों और अन्य पर्यटकों को ले जा रहा कैंटर खराब हो गया। पर्यटकों ने आरोप लगाया कि उनका गाइड यह कहकर गाड़ी छोड़कर चला गया कि वह दूसरा कैंटर लगवा देगा, लेकिन बदसलूकी करने के बाद भाग गया।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पर्यटकों ने इस घटना का वीडियो भी बनाया। इसमें बच्चे मोबाइल की रोशनी में अंधेरे में बैठे और जंगल के बीचों-बीच डर के मारे रोते हुए दिखाई दिए। जजानकारी के मुताबिक यहां 60 से ज्यादा बाग रहते हैं। इसके अलावा तेंदुओं, भालूओं और दलदली मगरमच्छों की भी यहां अच्छी-खासी आबादी है। रिपोर्ट के मुताबिक र्यटक शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक जंगल में फंसे रहे, उसके बाद उन्हें आखिरकार बचा लिया गया।