राजस्थान में फसल गंवाने वाले किसानों से सरकार की अपील, 72 घंटे में दें नुकसान की सूचना

राजस्थान सरकार ने फसलें खोने वाले किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजे का दावा करने के लिए 72 घंटों के भीतर अपने नुकसान के बारे में सूचना देने को कहा है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

राजस्थान सरकार ने बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और खराब मौसम के कारण फसलें गवां चुके किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजे का दावा करने के लिए 72 घंटों के भीतर अपने नुकसान के बारे में सूचना देने को कहा है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि किसान कृषि रक्षक पोर्टल के जरिए या हेल्पलाइन नंबर 14447 पर डायल करके अपना दावा दर्ज करा सकते हैं।

दरअसल, हाल के दिनों में राजस्थान के एक बड़े हिस्से में भारी बारिश देखी गई है। इससे कटी फसलें खेतों में ही सड़ने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। इस मसले पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने कहा कि कटाई के 14 दिनों के भीतर नुकसान होने की स्थिति में फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मुआवजा दिया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि किसान नुकसान की रिपोर्ट स्थानीय कृषि कार्यालयों, अपने जिलों में कार्यरत बीमा कंपनियों या संबंधित बैंकों को सूचित कर सकते हैं। बीमा कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे दावा दायर होने के तुरंत बाद इलाके का दौरा करें ताकि समय पर क्षतिपूर्ति दी जा सके।