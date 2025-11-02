राजस्थान के 13 अधिकारियों पर ऐक्शन, जल जीवन मिशन से जुड़े 3 इंजीनियरों के खिलाफ जांच को मंजूरी
संक्षेप: राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनुशासनहीनता के खिलाफ सख्ती बरत रही है। सरकार ने 13 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दोहराया कि भ्रष्टाचार, लापरवाही या कदाचार के दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनुशासनहीनता के खिलाफ सख्ती बरत रही है। सरकार ने 13 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दोहराया कि प्रशासन में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए भ्रष्टाचार, लापरवाही या कदाचार के दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
राजस्थान सरकार ने शासन में भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनुशासनहीनता के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 8 मामलों में 13 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
सीएम भजनलाल ने भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 17-ए के तहत जल जीवन मिशन की निविदा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के लिए तीन इंजीनियरों के खिलाफ जांच को मंजूरी दे दी है। दो अन्य मामलों में सेवारत अधिकारियों को कर्तव्य में लापरवाही के लिए वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि रोककर दंडित किया गया है।
सरकार ने सीसीए नियमों के नियम 16 के तहत एक जांच के निष्कर्षों को भी स्वीकार कर लिया है और एक मामले को राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेज दिया है। वहीं, एक रिटायर्ड अधिकारी से जुड़े एक अन्य मामले में राज्यपाल ने दंड के रूप में पेंशन रोकने को मंजूरी दे दी है। सीसीए नियमों के नियम 34 के तहत दायर दो अपील मामलों में सरकार ने अपीलों को खारिज कर दिया है और पहले लगाए गए दंड को बरकरार रखा है।
बयान में आगे कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने दोहराया कि प्रशासन में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए भ्रष्टाचार, लापरवाही या कदाचार के दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।