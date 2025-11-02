Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Rajasthan govt takes disciplinary action against 13 officials for corruption
राजस्थान के 13 अधिकारियों पर ऐक्शन, जल जीवन मिशन से जुड़े 3 इंजीनियरों के खिलाफ जांच को मंजूरी

राजस्थान के 13 अधिकारियों पर ऐक्शन, जल जीवन मिशन से जुड़े 3 इंजीनियरों के खिलाफ जांच को मंजूरी

संक्षेप: राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनुशासनहीनता के खिलाफ सख्ती बरत रही है। सरकार ने 13 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दोहराया कि भ्रष्टाचार, लापरवाही या कदाचार के दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

Sun, 2 Nov 2025 05:59 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, जयपुर
share Share
Follow Us on

राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनुशासनहीनता के खिलाफ सख्ती बरत रही है। सरकार ने 13 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दोहराया कि प्रशासन में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए भ्रष्टाचार, लापरवाही या कदाचार के दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राजस्थान सरकार ने शासन में भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनुशासनहीनता के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 8 मामलों में 13 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सीएम भजनलाल ने भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 17-ए के तहत जल जीवन मिशन की निविदा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के लिए तीन इंजीनियरों के खिलाफ जांच को मंजूरी दे दी है। दो अन्य मामलों में सेवारत अधिकारियों को कर्तव्य में लापरवाही के लिए वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि रोककर दंडित किया गया है।

सरकार ने सीसीए नियमों के नियम 16 ​​के तहत एक जांच के निष्कर्षों को भी स्वीकार कर लिया है और एक मामले को राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेज दिया है। वहीं, एक रिटायर्ड अधिकारी से जुड़े एक अन्य मामले में राज्यपाल ने दंड के रूप में पेंशन रोकने को मंजूरी दे दी है। सीसीए नियमों के नियम 34 के तहत दायर दो अपील मामलों में सरकार ने अपीलों को खारिज कर दिया है और पहले लगाए गए दंड को बरकरार रखा है।

बयान में आगे कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने दोहराया कि प्रशासन में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए भ्रष्टाचार, लापरवाही या कदाचार के दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Rajasthan News
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।