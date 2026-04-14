Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राजस्थान में बच्चों के शेरू, शैतान जैसे नाम नहीं चलेंगे; स्कूलों में चलेगा अभियान

Apr 14, 2026 09:24 pm ISTKrishna Bihari Singh भाषा, जयपुर
share

राजस्थान सरकार ने एक अभियान के जरिए स्कूलों में दर्ज अपमानजनक और अजीबोगरीब नाम बदलने की पहल की है। इसका उद्देश्य छात्रों को शर्मिंदगी से बचाकर उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है। विभाग ने हजारों अच्छे नामों की सूची तैयार की है।

राजस्थान में बच्चों के शेरू, शैतान जैसे नाम नहीं चलेंगे; स्कूलों में चलेगा अभियान

राजस्थान सरकार ने एक अभियान शुरू किया है। इसके तहत स्कूलों में बच्चों के अपमानजनक नामों को बदला जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के अनुसार, ऐसे नामों से बच्चों में हीनभावना पैदा होती है। यही नहीं शेरू, शैतान जैसे नामों से बच्चों आत्मविश्वास कम होता है। इस पहल के तहत करीब 3,000 सार्थक नामों की सूची तैयार की गई है। इन नामों को अभिभावकों के साथ साझा किया जाएगा। स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे पीटीएम के माध्यम से माता-पिता को सकारात्मक और सुंदर नाम चुनने के लिए प्रेरित करें।

सरकार ने शुरू किया सार्थक नाम का अभियान

सूबे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि राजस्थान सरकार ने स्कूल रजिस्टरों से शेरू और शैतान जैसे अजीब या अपमानजनक नामों को हटाने के लिए सार्थक नाम अभियान शुरू किया है ताकि छात्रों को मजाक और कम आत्मसम्मान जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े।

अशोभनीय नाम से बच्चों में आती है हीन भावना

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि नाम बच्चे की पहचान और व्यक्तित्व बनाने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अक्सर भविष्य के असर को सोचे बिना ही ऐसे अशोभनीय नाम रख दिए जाते हैं। कई बार ये नाम अनजाने में या सामाजिक वजहों से रखे जाते हैं लेकिन बाद में इन नाम के कारण बच्चों के मन में हीनभावना आने लगती है।

अच्छे नाम के लिए प्रोत्साहित करने के आदेश

मदन दिलावर ने आगे कहा कि बच्चे जब बड़े होते हैं तो ऐसे नाम कभी-कभी उन्हें शर्मिंदा कर सकते हैं। उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा सकते हैं। शिक्षा विभाग और उच्चाधिकारियों की ओर से स्कूलों को यह निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे छात्रों को पहचानें और अभिभावक-शिक्षक बैठक व स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों के जरिए बातचीत करके माता पिता को बच्चों के अच्छे नाम रखने के लिए प्रोत्साहित करें।

ये भी पढ़ें:नोएडा के बाद राजस्थान में मदरसन प्लांट पर 1000+ कर्मचारियों का धरना

अपमानजनक शब्दों को हटाना बहुत जरूरी

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी रिकॉर्ड से जाति-आधारित या अपमानजनक शब्दों को हटाना बहुत जरूरी है। ऐसे शब्दों को दर्ज नहीं किया जाना चाहिए जिन्हें इतिहास में अपमान के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और उनकी जगह हमेशा सम्मानजनक शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए।

ये भी पढ़ें:राजस्थान में भाजपा का बड़ा संगठनात्मक फेरबदल तय! 4 नए जिले, 3 के नाम बदलेंगे

नए एडमिशन के समय भी रखा जाएगा ध्यान

वहीं अधिकारियों ने बताया कि छात्रों के माता-पिता नए एडमिशन के समय दी गई लिस्ट से नाम चुन सकेंगे। वहीं पुराने छात्र तय नियम के अनुसार नाम बदलने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जाएगी। सूबे के बड़े अधिकारी इस काम पर नजर रखेंगे। यही नहीं अधिकारियों की ओर से समय-समय पर इस पूरे अभियान और प्रक्रिया की समीक्षा और जांच भी की जाएगी।

ये भी पढ़ें:राजस्थान में के बाड़मेर में पारा 41 पार; 20 अप्रैल तक बारिश के कितने आसार?
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Rajasthan News
लेटेस्ट Hindi News, Rajasthan News, Jaipur News, Jodhpur News, Alwar News, Ajmer News, Udaipur News और Kota News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।