राजस्थान में पूर्व ACS और 5 अधिकारियों के खिलाफ होगी जांच, एक IAS अधिकारी पर भी गिरेगी गाज
राजस्थान सरकार ने जल जीवन मिशन की टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने पीएचईडी के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) और 5 अन्य अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ भी कार्यवाही शुरू करने को मंजूरी दी है।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सरकार ने यह कदम पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन सुनिश्चित करने के उठाया है। बयान में कहा गया है कि यह आदेश लोक सेवकों में भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनुशासनहीनता पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार की चल रही कार्रवाई का हिस्सा है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने योजना से जुड़े फर्जी टेंडर, मिलीभगत और भ्रष्टाचार में उनकी कथित भूमिका के लिए पूर्व एसीएस (मई 2023-जनवरी 2024) और पांच विभागीय अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम की धारा 17 ए के तहत जांच और कार्यवाही को मंजूरी दे दी है।
बयान में कहा गया है कि सरकार ने यह मंजूरी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और ईडी द्वारा की जा रही जांच को आगे बढ़ाने के लिए दी गई है। जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को मंजूरी दी गई है उनमें मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता से लेकर कार्यकारी अभियंता और टेंडर मूल्यांकन समितियों के टेक्निकल मेंबर शामिल हैं।
इसके अलावा सरकार ने अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम 8 के तहत एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने को भी मंजूरी दे दी है। अधिकारी पर सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन में अनियमितता बरतने का आरोप है।
सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा नियम 34 के तहत पांच अधिकारियों द्वारा दायर समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। बयान में कहा गया है कि इन अधिकारियों पर पूर्व में लगाए गए दंड को बरकरार रखा गया है।