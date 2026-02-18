Hindustan Hindi News
राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ी, कितने रुपये का इजाफा?

Feb 18, 2026 09:37 pm ISTKrishna Bihari Singh भाषा, जयपुर
राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी की है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। पेंशन की यह बढ़ी हुई राशि 1 जनवरी से लागू होगी और फरवरी महीने से मिलना शुरू हो जाएगी।

राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 50 रुपये की बढ़ोतरी की है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से इस बारे में आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगजन और लघु किसानों को मिलने वाली मासिक पेंशन 1250 रुपये से बढ़कर 1300 रुपये हो जाएगी। यह बढ़त 1 जनवरी से प्रभावी होगी और इसका लाभ फरवरी महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 91 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फायदा मिलेगा।

जारी बयान में बताया गया कि सरकार अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 50 रुपये बढ़ाकर देगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, वृद्धावस्था, विधवा या एकल नारी, दिव्यांगजन और लघु एवं सीमांत किसानों को दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि 1150 रुपये से बढ़ाकर 1300 रुपये कर दी गई है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि पेंशन की यह बढ़ी हुई राशि 1 जनवरी से लागू होगी और फरवरी महीने से मिलना शुरू हो जाएगी। इससे राज्य के 91 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। मंत्री के अनुसार, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी कानून 2023 के तहत यह पेंशन बढ़ाई गई है। इस वृद्धि से राज्य सरकार पर हर साल करीब 550 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा।

Rajasthan News
