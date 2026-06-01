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राजस्थान सरकार का बड़ा ऐक्शन; 20 अधिकारी बर्खास्त, 332 सस्पेंड, पेंशन भी रोकी

Krishna Bihari Singh भाषा, जयपुर
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राजस्थान सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 20 अधिकारियों को बर्खास्त, 332 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। यही नहीं 17 की पेंशन भी रोक दी गई है।

राजस्थान सरकार का बड़ा ऐक्शन; 20 अधिकारी बर्खास्त, 332 सस्पेंड, पेंशन भी रोकी

राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ एक तगड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कड़े निर्देशों के बाद 20 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इसके साथ ही 332 लापरवाह कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। यही नहीं रिटायर हो चुके 17 कर्मियों की पेंशन भी रोक दी गई है। मुख्यमंत्री ने साफ चेतावनी दी है कि जनता की सेवा में लापरवाही करने वाले अधिकारियों को सरकारी सेवा में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

एक आधिकारिक बयान में जानकारी दी गई है कि सीएम भजनलाल शर्मा ने निर्देश पर राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही पर सख्त कार्रवाई करते हुए 20 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। वहीं 332 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही 17 कर्मचारियों की पेंशन भी रोक दी गई है। सीएम भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए थे कि दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

कदम का मकसद जवाबदेही बढ़ाना

सीएम ने सख्त चेतावनी दी है कि जनसेवा का गलत इस्तेमाल भ्रष्टाचार या कर्तव्य की उपेक्षा के लिए नहीं किया जा सकता। इस कदम का मकसद जवाबदेही बढ़ाना और पारदर्शी शासन सुनिश्चित करना है। बताया जाता है कि बर्खास्त किए गए अधिकारियों में एक राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) अधिकारी भी शामिल है। इसके साथ ही चिकित्सा, शिक्षा, खनन और लोक निर्माण विभाग के कई अधिकारी शामिल हैं।

…तो रोक दी जाएगी पेंशन

जारी बयान में बताया गया है कि 100 से अधिक मामलों में अभियोजन की अनुमति दी गई है जबकि सैकड़ों मामलों की छानबीन चल रही है। यही नहीं रिटायर हो चुके अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार और कदाचार से जुड़े कई मामलों में पूर्ण पेंशन रोक दी गई है। इस ऐक्शन से सरकार ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। कदाचार में लिप्त पाए जाने पर रिटायर हो चुके कर्मियों पर भी कार्रवाई जारी रहेगी।

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577 मामलों में जांच

जारी बयान में कहा गया है कि 577 मामलों में जांच जारी है। इन मामलों में जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने साफ कर दिया है कि जो अधिकारी ईमानदारी से जनता की सेवा नहीं करेंगे उनको सरकारी सेवा में नहीं रखा जाएगा।

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कुचामन में सुरक्षा चूक को लेकर ऐक्शन

वहीं नागौर जिले के कुचामन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के दौरे के दौरान सुरक्षा चूक के मामले में भी अधिकारियों के खिलाफ ऐक्शन हुआ है। कुचामन थाना प्रभारी सतपाल सिंह सांगवा को सस्पेंड कर दिया गया है। यही नहीं डीडवाना-कुचामन पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद्र यादव और कुचामन के तहसीलदार कैलाश इनानिया का भी तबादला कर दिया गया है। बता दें कि 29 मई को आरएलपी कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर सुरक्षा घेरे को तोड़कर राठौड़ को काले झंडे दिखाए थे।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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