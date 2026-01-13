राजस्थान सरकार ने 20 लाख लोगों की पेंशन पर लगाई रोक, अचानक ऐसा क्यों हुआ?

संक्षेप: राज्य में कुल 71 लाख से ज्यादा पेंशन लाभार्थी हैं, जिनमें से 20.36 लाख लोगों की पेंशन पर खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। जानकारी में सामने आ रहा है कि जयपुर और जोधपुर डिवीजन के लाभार्थियों की पेंशन सबसे ज्यादा रुकी है।

राजस्थान सरकार ने 20 लाख से ज्यादा लोगों की पेंशन पर रोक लगा दी है। राज्य में कुल 71 लाख से ज्यादा पेंशन लाभार्थी हैं, जिनमें से 20.36 लाख लोगों की पेंशन पर खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। जानकारी में सामने आ रहा है कि जयपुर और जोधपुर डिवीजन के लाभार्थियों की पेंशन सबसे ज्यादा रुकी है। आपके मन में भी सवाल पैदा हो रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है?

जानिए ऐसा क्यों किया गया? दरअसल ये पूरा मामला वैरिफिकेशन न कराने से जुड़ा है। विभाग ने ऐसे लोगों पर एक्शन लिया है, जिन लाभार्थियों ने समय रहते अपना वैरिफिकेशन नहीं कराया था। अब जब वैरिफिकेशन पूरा नहीं था, तो सरकार ने ऐसे लोगों की पेंशन रोक दी है। जानकारी के मुताबिक, राज्य में कुल पेंशन पाने वालों की संख्या 71.46 लाख है। इनमें से करीब 22 फीसदी लाभार्थियों ने अपना वैरिफिकेशन नहीं कराया था। इसमें करीब 20.36 लाख लोग शामिल हैं।

ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है… सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के मुताबिक, वेरिफिकेशन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने इसको पूरा नहीं कराया। ऐसे में इन लोगों की पेंशन रोक दी गई है। हालांकि ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। लाभार्थियों को कहा गया है कि आप जल्द से जल्द संबंधित ऑफिस जाकर या फिर ऑनलाइन ई-मित्र के जरिए अपना वैरिफिकेशन पूरा करा लें, ताकि आपकी पेंशन फिर से आने लगे।

विभाग ने बताया, ऐसा करने के पीछे का मकसद विभाग की तरफ से कहा गया है कि इसके पीछे का मकसद अपात्र लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिलने से रोकना है। इसलिए जैसे ही ये लोग अपना वेरिफिकेशन करा लेंगे, उनकी बकाया पेंशन भी भेज दी जाएगी। विभाग ने फ्रॉड और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए इस तरह का कदम उठाया है। विभाग की तरफ से कैंपेन भी चलाया जा रहा है, ताकि लोगों को ज्यादा दिक्कत न हो।