कफ सिरप से नहीं हुई बच्चों की मौत, राजस्थान सरकार का बड़ा दावा

राजस्थान और मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। दावा किया जा रहा कि यहां डेक्स्ट्रोमेथार्फन (Dextromethorphan) कफ सिरप बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। राज्य से अब तक चार बच्चों की मौत की खबर सामने आ चुकी है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 08:32 PM
राजस्थान और मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। दावा किया जा रहा कि यहां डेक्स्ट्रोमेथार्फन (Dextromethorphan) कफ सिरप बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। राज्य से अब तक चार बच्चों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। परिवारवालों का आरोप है कि इन बच्चों खांसी जुकाम और बुखार था। डॉक्टर की सलाह पर बच्चों को ये कफ सिरप दिया गया जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और कुछ घंटों बाद बच्चों ने दम तोड़ दिया। हालांकि अब राजस्थान से इस मामले में बड़ा दावा कर दिया है। सरकार का कहना है कि ये मौतें कफ सिरप के चलते नहीं हुई हैं।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने दावा किया है कि राजस्थान में जिन चार बच्चों की मौत के मामले सामने आए हैं, उनकी मौत कफ सिरप के चलते नहीं हुई है बल्कि उन्हें और भी बीमारियां थीं। इस कफ सिरप को बनाने वाली कंपनी केसंस फर्म के खिलाफ पहले भी शिकायतें थीं, और उसके 19 अन्य उत्पादों का निर्माण रोक दिया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने पहले कंपनी को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन अब केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने कंपनी के परिसर में जांच शुरू कर दी है ताकि पता लगाया जा सके कि असल में क्या हुआ था।

इस बीच मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से किडनी में संक्रमण से पीड़ित दो और बच्चों की नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही जिले में अब तक कुल 16 बच्चों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों के अनुसार छिंदवाड़ा के इन बच्चों की मौत किडनी के संदिग्ध रूप से फेल होने के कारण हुई है, जो कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन से जुड़ी है। छिंदवाड़ा के अपर जिलाधिकारी धीरेंद्र सिंह ने कहा, आज एक और बच्ची की मौत की सूचना मिली है। अभी तक हमारे छिंदवाड़ा जिले में 16 बच्चों की मौत हो चुकी है।

उन्होंने बताया कि दो वर्षीय मृतक बच्ची जयुषा यदुवंशी जिले के जुन्नारदेव की रहने वाली थी और विगत एक हफ्ते से नागपुर के शासकीय चिकित्सालय में उसका इलाज हो रहा था।