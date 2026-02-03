Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Rajasthan government increases compensation of Rs 10 lakh for death due to wildlife attack
वन्य जीवों के हमले में मौत पर मिलेगा 10 लाख का मुआवजा, राजस्थान सरकार ने बढ़ाई रकम

वन्य जीवों के हमले में मौत पर मिलेगा 10 लाख का मुआवजा, राजस्थान सरकार ने बढ़ाई रकम

संक्षेप:

वन मंत्री संजय शर्मा ने बताया- सरकार इसे बढ़ाकर 10 लाख करने जा रही है। इसके लिए नियमों में संशोधन करने की प्रक्रिया चल रही है।

Feb 03, 2026 04:16 pm ISTRatan Gupta पीटीआई, जयपुर
share Share
Follow Us on

राजस्थान सरकार के वन मंत्री ने विधानसभा में वन्यजीवों से होने वाली मौत पर मिलने वाले मुआवजे पर अपडेट दिया है। अब तक 5 लाख रुपये का मुआवजा मिलता था। इसे सरकार बढ़ाने जा रही है। वन मंत्री संजय शर्मा ने बताया- सरकार इसे बढ़ाकर 10 लाख करने जा रही है। इसके लिए नियमों में संशोधन करने की प्रक्रिया चल रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

5 लाख से बढ़ाकर किया 10 लाख

सदन में बाड़ी (धौलपुर) से भाजपा विधायक जसवंत गुर्जर के सवाल पर वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा- मानव, वन्य जीव संघर्ष से होने वाली मौत पर अभी 5 लाख का मुआवजा मिलता है। सरकार अब इसे बढ़ाकर 10 लाख करने जा रही है। उन्होंने सदन को बताया कि बढ़ा हुआ मुआवजा लागू करने के लिए जरूरी नियमों में बदलाव का प्रोसेस अभी चल रहा है।

ये भी पढ़ें:कफ सीरप से हुई मौतों पर स्वास्थ्य मंत्री बोले- सरकार और डॉक्टर जिम्मेदार नहीं
ये भी पढ़ें:बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड के बच्चे का किया मर्डर, कोयला खदान में फेंकी लाश; ये वजह

कफ सिरप से मौत पर क्या बोले स्वास्थ्य मंत्री

इसके अलावा सदन में कफ सिरप को लेकर भी हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान कफ सिरप से हुई मौतों पर कांग्रेस द्वारा सरकार को घेरा गया। इस पर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने कहा- कफ सिरप में कोडीन जैसे केमिकल होते हैं, और मौतें 'ओवरडोज़ और कोमोरबिडिटी' की वजह से हुईं। अपनी बात रखते हुए आगे कहा- "इसमें न तो डॉक्टर जिम्मेदार हैं और न ही सरकार।

न डॉक्टर जिम्मेदार, न सरकार

कफ सिरप से हुई मौतों पर भी सवाल पूछा गया। इस पर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने कहा- जिस सिरप की बात हो रही है, वह सरकारी डॉक्टरों की सलाह पर नहीं लिया गया था। मिनिस्टर ने आगे कहा, "अगर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर दवा दी जाती है और मौतें होती हैं, तो जिम्मेदारी डॉक्टर और सरकार की होती है। लेकिन, अगर कोई बाहर से दवा लाता है और मौतें होती हैं, तो न तो डॉक्टर और न ही सरकार जिम्मेदार है।"

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Rajasthan
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।