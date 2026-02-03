वन्य जीवों के हमले में मौत पर मिलेगा 10 लाख का मुआवजा, राजस्थान सरकार ने बढ़ाई रकम

संक्षेप: वन मंत्री संजय शर्मा ने बताया- सरकार इसे बढ़ाकर 10 लाख करने जा रही है। इसके लिए नियमों में संशोधन करने की प्रक्रिया चल रही है।

राजस्थान सरकार के वन मंत्री ने विधानसभा में वन्यजीवों से होने वाली मौत पर मिलने वाले मुआवजे पर अपडेट दिया है। अब तक 5 लाख रुपये का मुआवजा मिलता था। इसे सरकार बढ़ाने जा रही है। वन मंत्री संजय शर्मा ने बताया- सरकार इसे बढ़ाकर 10 लाख करने जा रही है। इसके लिए नियमों में संशोधन करने की प्रक्रिया चल रही है।

5 लाख से बढ़ाकर किया 10 लाख सदन में बाड़ी (धौलपुर) से भाजपा विधायक जसवंत गुर्जर के सवाल पर वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा- मानव, वन्य जीव संघर्ष से होने वाली मौत पर अभी 5 लाख का मुआवजा मिलता है। सरकार अब इसे बढ़ाकर 10 लाख करने जा रही है। उन्होंने सदन को बताया कि बढ़ा हुआ मुआवजा लागू करने के लिए जरूरी नियमों में बदलाव का प्रोसेस अभी चल रहा है।

कफ सिरप से मौत पर क्या बोले स्वास्थ्य मंत्री इसके अलावा सदन में कफ सिरप को लेकर भी हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान कफ सिरप से हुई मौतों पर कांग्रेस द्वारा सरकार को घेरा गया। इस पर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने कहा- कफ सिरप में कोडीन जैसे केमिकल होते हैं, और मौतें 'ओवरडोज़ और कोमोरबिडिटी' की वजह से हुईं। अपनी बात रखते हुए आगे कहा- "इसमें न तो डॉक्टर जिम्मेदार हैं और न ही सरकार।