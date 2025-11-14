‘लिटमस टेस्ट’ में फेल हुई राजस्थान की BJP सरकार, अंता में पार्टी की जीत से गदगद अशोक गहलोत बोले

संक्षेप: अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने कुल 69,571 मत हासिल करते हुए भाजपा उम्मीदवार मोरपाल सुमन को 15,612 मतों से हरा दिया। सुमन को 53,959 वोट मिले।

राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन 'भाया' ने शानदार जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने अपना निकटतम उम्मीदवार और भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन को 15,612 मतों से हरा दिया। यह जीत इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस के बागी प्रत्याशी नरेश मीणा निर्दलीय के रूप में खड़े हुए थे और इसके बावजूद कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली। पार्टी को मिली इस जीत से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत गदगद हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य की भाजपा सरकार अपने ‘लिटमस टेस्ट’ में फेल रही है। साथ ही इस जीत के लिए उन्होंने पार्टी के सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं को बधाई दी है।

उपचुनाव में पार्टी की जीत के बाद ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए पूर्व सीएम ने कहा, ‘अंता उपचुनाव में कांग्रेस को विजय दिलाने के लिए मैं सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और नवनिर्वाचित विधायक प्रमोद जैन भाया को हार्दिक बधाई देता हूं।’

गहलोत ने कहा कि 'अंता की जीत ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रति आमजन का विश्वास एक बार फिर मजबूत किया है।' वहीं राज्य सरकार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा,‘भाजपा सरकार पिछले दो वर्षों की अपनी एक भी ठोस उपलब्धि बताने में नाकाम रही है। हमारी लोकप्रिय जनहितकारी योजनाओं को कमजोर करने के कारण आम आदमी बेहद परेशान है और यह परिणाम कांग्रेस सरकार द्वारा पूर्व में चलाई गई योजनाओं पर जनता की मुहर है।’

उन्होंने कहा,‘इस परिणाम से लगता है कि मात्र दो वर्षों में ही राज्य सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी भावना हावी हो गई है और यह सरकार अपने ‘लिटमस टेस्ट’ में फेल साबित हुई है।’ गहलोत ने इस जीत के लिए कांग्रेस के सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को अंता में की गई मेहनत के लिए भी धन्यवाद दिया।