राजस्थान सरकार की पहल से खत्म हुआ खेजड़ी बचाओ आंदोलन, मंत्री केके विश्नोई ने संतों का अनशन तुड़वाया

संक्षेप:

खेजड़ी संरक्षण को लेकर बीकानेर में चल रहा ‘खेजड़ी बचाओ आंदोलन’ गुरुवार को सरकार की पहल के बाद समाप्त हो गया। भजनलाल शर्मा सरकार के मंत्री केके विश्नोई ने अनशन पर बैठे संतों को जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया। सरकार की ओर से जोधपुर और बीकानेर संभाग में खेजड़ी कटाई पर रोक लगाने की घोषणा की गई

Feb 05, 2026 07:21 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
खेजड़ी संरक्षण को लेकर बीकानेर में चल रहा ‘खेजड़ी बचाओ आंदोलन’ गुरुवार को सरकार की पहल के बाद समाप्त हो गया। भजनलाल शर्मा सरकार के मंत्री केके विश्नोई ने अनशन पर बैठे संतों को जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया। सरकार की ओर से जोधपुर और बीकानेर संभाग में खेजड़ी कटाई पर रोक लगाने की घोषणा की गई, जिसके बाद आंदोलन औपचारिक रूप से समाप्त हुआ। हालांकि, इस फैसले के बावजूद विवाद पूरी तरह शांत नहीं हो पाया है। अन्य संभागों से आए संतों और आंदोलनकारियों ने पूरे राजस्थान में खेजड़ी कटाई पर प्रतिबंध लागू करने की मांग दोहराई है।

गुरुवार सुबह करीब 11 बजे मंत्री केके विश्नोई राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत बिश्नोई के साथ बीकानेर स्थित अनशन स्थल बिश्नोई धर्मशाला पहुंचे। यहां उन्होंने अनशन कर रहे संतों से संवाद किया और सरकार के फैसले की जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि सरकार खेजड़ी संरक्षण को लेकर गंभीर है और पहले चरण में जोधपुर और बीकानेर संभाग में खेजड़ी कटाई पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है।

दो संभागों तक सीमित रोक पर नाराजगी

सरकारी घोषणा के बाद भी आंदोलन स्थल पर तनाव की स्थिति बन गई। संतों और आंदोलनकारियों का कहना था कि खेजड़ी केवल जोधपुर या बीकानेर की नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान की धरोहर है। ऐसे में केवल दो संभागों में प्रतिबंध लगाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। संतों ने मांग की कि जब तक खेजड़ी संरक्षण को लेकर स्थायी कानून नहीं बनता, तब तक पूरे प्रदेश में इसकी कटाई पर रोक लगाई जाए।

आंदोलनकारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आंशिक रोक स्वीकार्य नहीं है। उनका तर्क था कि अगर अन्य संभागों में कटाई जारी रही, तो खेजड़ी संरक्षण का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर मंच पर असहमति और बहस देखने को मिली।

लिखित आश्वासन को लेकर मंच पर नोकझोंक

मंच से बातचीत के दौरान उस समय माहौल गर्म हो गया, जब कुछ आंदोलनकारियों ने मंत्री के हाथ से माइक ले लिया और लिखित आश्वासन की मांग तेज कर दी। संतों का कहना था कि पहले भी मौखिक आश्वासन दिए गए, लेकिन वे जमीन पर लागू नहीं हुए। इस कारण वे लिखित में सरकारी भरोसा चाहते हैं।

इस दौरान संत सरजूदास बीच में खड़े हो गए और उन्होंने मंत्री से सीधे सवाल किया कि क्या सरकार खेजड़ी कटाई पर प्रतिबंध को लेकर लिखित आश्वासन देगी या नहीं। संत ने कहा कि यदि लिखित भरोसा नहीं दिया गया, तो अनशन जारी रहेगा। मंच पर कुछ देर तक तीखी नोकझोंक का माहौल बना रहा।

संवाद के बाद तुड़वाया गया अनशन

काफी देर तक चले संवाद, समझाइश और आश्वासन के बाद मंत्री केके विश्नोई ने संतों को जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया। इसके साथ ही ‘खेजड़ी बचाओ आंदोलन’ को समाप्त करने की घोषणा की गई। हालांकि, आंदोलनकारियों ने यह भी साफ किया कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जब तक पूरे राजस्थान में खेजड़ी कटाई पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, तब तक वे अपनी मांग को लेकर आवाज उठाते रहेंगे।

आंदोलन का दिखा असर

बीकानेर में चल रहे इस आंदोलन का असर सरकार के फैसले में साफ तौर पर नजर आया। लंबे समय से चल रहे विरोध और अनशन के बाद सरकार को दो संभागों में खेजड़ी कटाई पर रोक लगाने का निर्णय लेना पड़ा। इसे आंदोलन की बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं, सरकार और आंदोलनकारियों के बीच आगे भी बातचीत जारी रहने के संकेत दिए गए हैं।

खेजड़ी को लेकर भावनात्मक जुड़ाव

खेजड़ी पेड़ को राजस्थान में पर्यावरण, संस्कृति और जीवनशैली से जुड़ा अहम प्रतीक माना जाता है, खासकर बिश्नोई समाज के लिए। यही कारण है कि इसके संरक्षण को लेकर भावनाएं गहराई से जुड़ी हुई हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि खेजड़ी केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की विरासत है।

फिलहाल, सरकार के फैसले से आंदोलन समाप्त जरूर हुआ है, लेकिन पूरे प्रदेश में खेजड़ी कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग को लेकर सियासी और सामाजिक हलचल आगे भी जारी रहने के आसार हैं।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

