दिवाली की खुशियां हुईं दोगुनी! राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को दिया स्पेशल गिफ्ट

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिवाली पर राज्य सरकार के लगभग 6 लाख कर्मचारियों के लिए 6774 रुपये तक के एड-हॉक बोनस का ऐलान किया है, जिसका फायदा पे लेवल L-12 या ग्रेड पे 4800 रुपये या उससे कम वाले कर्मचारियों को मिलेगा।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिवाली के मौके पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक शानदार सरप्राइज का ऐलान किया है। लगभग 6 लाख कर्मचारियों को एड-हॉक बोनस मिलेगा, जो उनकी त्योहार की रौनक को और चमकदार बना देगा।

किसे मिलेगा दिवाली बोनस? सीएम ने बताया कि ये बोनस उन कर्मचारियों को दिया जाएगा जो पे लेवल L-12 या ग्रेड पे 4800 रुपये या उससे कम पर काम कर रहे हैं। हर योग्य कर्मचारी को अधिकतम 6774 रुपये का बोनस मिल सकता है। खास बात ये है कि पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी इस योजना का फायदा पहुंचेगा। सीएम ने सोशल एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे 'दिवाली का स्पेशल गिफ्ट' बताया और कहा कि ये फैसला कर्मचारियों की खुशहाली के लिए है।'