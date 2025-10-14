Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़rajasthan government diwali bonus 6 lakh employees

दिवाली की खुशियां हुईं दोगुनी! राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को दिया स्पेशल गिफ्ट

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिवाली पर राज्य सरकार के लगभग 6 लाख कर्मचारियों के लिए 6774 रुपये तक के एड-हॉक बोनस का ऐलान किया है, जिसका फायदा पे लेवल L-12 या ग्रेड पे 4800 रुपये या उससे कम वाले कर्मचारियों को मिलेगा।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरTue, 14 Oct 2025 09:04 AM
share Share
Follow Us on
दिवाली की खुशियां हुईं दोगुनी! राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को दिया स्पेशल गिफ्ट

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिवाली के मौके पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक शानदार सरप्राइज का ऐलान किया है। लगभग 6 लाख कर्मचारियों को एड-हॉक बोनस मिलेगा, जो उनकी त्योहार की रौनक को और चमकदार बना देगा।

किसे मिलेगा दिवाली बोनस?

सीएम ने बताया कि ये बोनस उन कर्मचारियों को दिया जाएगा जो पे लेवल L-12 या ग्रेड पे 4800 रुपये या उससे कम पर काम कर रहे हैं। हर योग्य कर्मचारी को अधिकतम 6774 रुपये का बोनस मिल सकता है। खास बात ये है कि पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी इस योजना का फायदा पहुंचेगा। सीएम ने सोशल एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे 'दिवाली का स्पेशल गिफ्ट' बताया और कहा कि ये फैसला कर्मचारियों की खुशहाली के लिए है।'

अमित शाह के दौरे की तैयारियां

इस ऐलान से एक दिन पहले, मुख्यमंत्री शर्मा ने जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। अमित शाह नए आपराधिक कानूनों पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करने आ रहे हैं। ये प्रदर्शनी 13 से 18 अक्टूबर तक चलेगी और इसमें भारत के नए कानूनों - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं और पुराने ब्रिटिश जमाने के कानूनों को बदलकर न्याय पर फोकस करते हैं।