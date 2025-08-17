Rajasthan Girl reported missing was hit and run victim found dead by highway in Barmer राजस्थान में दो दिन पहले लापता हुई नाबालिग, झाड़ियों में सड़ी गली हालत में मिली लाश; क्या है मामला, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Rajasthan Girl reported missing was hit and run victim found dead by highway in Barmer

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बाड़मेर, भाषाSun, 17 Aug 2025 07:21 PM
राजस्थान के बाड़मेर जिले में दो दिन पहले अपने घर से लापता हुई 17 साल नाबालिग लड़की का शव रविवार को बालोतरा-सांचौर मेगा राजमार्ग के किनारे झाड़ियों में मिला। पुलिस ने बताया कि इस घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने करीब तीन घंटे तक सड़क जाम रखी। थानाधिकारी चांद सिंह ने बताया कि मृतका की पहचान सोरकी देवासी के रूप में हुई है, जिसका शव रविवार सुबह असाड़ा के पास बुरी तरह से सड़ी-गली हालत में मिला।

उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि 15 अगस्त की शाम को बालोतरा से सिणधरी जा रही एक कार ने लड़की को टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क से करीब 25 फुट नीचे झाड़ियों में जा गिरी। थानेदार ने बताया कि हालांकि, स्थानीय लोग कार दुर्घटना में घायल हुए लोगों को बचाने के लिए दौड़े, जिससे इस घटना का पता नहीं चल पाया। बाद में घायलों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई।

सिंह ने बताया कि जब लड़की घर नहीं लौटी तो उसके चचेरे भाई ने जसोल थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि आक्रोशित ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग को लेकर राजमार्ग जाम कर दिया और शव उठाने से इनकार कर दिया। स्थानीय विधायक अरुण चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद ही जाम खुलवाया जा सका।