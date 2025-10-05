rajasthan gets new 128 blue line buses along with buses connecting villages cm bhajan lal sharma inaugurates राजस्थान को मिलीं 128 नई ब्लू लाइन बसें, गांव को जोड़ने वाली बसों का भी शुभारंभ, Rajasthan Hindi News - Hindustan
राजस्थान को मिलीं 128 नई ब्लू लाइन बसें, गांव को जोड़ने वाली बसों का भी शुभारंभ

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लिखा कि अमर जवान ज्योति, जयपुर से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की 128 ब्लू लाइन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर राजस्थान रोडवेज की वातानुकूलित बसों में कैटरिंग व्यवस्था का भी शुभारंभ किया।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरSun, 5 Oct 2025 01:19 PM
राजस्थान के लोगों को आज सीएम भजनलाल शर्मा ने खास तोहफा दिया। रविवार के दिन सीएम ने जयपुर में अमर जवान ज्योति से 128 नई 'ब्लू लाइन' बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा गांव को जोड़ने वाली 7 और बसों का भी शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1 महीने में अब तक 300 से अधीक नई बसें लॉन्च की हैं।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लिखा कि अमर जवान ज्योति, जयपुर से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की 128 ब्लू लाइन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर राजस्थान रोडवेज की वातानुकूलित बसों में कैटरिंग व्यवस्था का भी शुभारंभ किया। साथ ही 'आपणी बस राजस्थान रोडवेज' योजना की शुरुआत कर ग्रामीण अंचलों को बेहतर परिवहन सुविधा से जोड़ने हेतु बसों के संचालन का शुभारंभ किया, जिससे गाँव-गाँव तक सुरक्षित, किफायती और सुलभ यातायात की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने न्यूज 18 को बताया कि नई बसों का संचालन रोडवेज करेगा और इन बसों में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बैरवा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य राजस्थान में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को आधुनिक, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना है।

रोडवेज की एसएमडी (SMD) शुभ्रा सिंह ने कहा, "मुख्यमंत्री ने पिछले एक महीने में 300 से अधिक बसें लॉन्च की हैं। दो प्रकार की सेवाएँ शुरू की गई हैं... आज मुख्यमंत्री ने ग्रामीण बस सेवा शुरू की है है। जो बसें ग्राम पंचायतों से जुड़ी नहीं थीं, उन्हें राजस्व-साझाकरण (revenue-sharing) के आधार पर शुरू किया गया है।"