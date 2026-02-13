राजस्थान को मिली केंद्र से सौगात, 470 करोड़ की लागत से होगा इस लाइन का दोहरीकरण; इन्हें होगा फायदा
देश में रेल नेटवर्क और क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने के लिए रेल विभाग ने राजस्थान में रींगस-सीकर रेलखंड के दोहरीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से यात्री और माल ढुलाई दोनों सेवाओं में सुधार होगा। साथ ही खाटू श्यामजी और सालासर बालाजी तक पहुंचना और भी आसान हो जाएगा।
केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को एक बड़ी सौगात देते हुए 'रींगस-सीकर' रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। करीब 50.06 किलोमीटर लंबे इस सेक्शन के दोहरीकरण में लगभग 470.34 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर खुशी जताते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया, साथ ही कहा कि इस लाइन के दोहरीकरण से'खाटू श्यामजी' और 'सालासर बालाजी' जैसे धार्मिक स्थलों पर जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिलेगी। साथ ही अतिरिक्त ट्रेनों को चलाने और माल ढुलाई में बढ़ोतरी होने के साथ ही क्षेत्रीय विकास भी होगा।
5 अतिरिक्त ट्रेनों को चलाने में मदद मिलेगी
इस बारे में PIB की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया कि रींगस-सीकर लाइन के दोहरीकरण से क्षेत्रीय मार्ग की क्षमता में काफी सुधार होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस नए विस्तार से इस मार्ग पर दोनों दिशाओं में प्रतिदिन 5 अतिरिक्त ट्रेनों के परिचालन में मदद मिलेगी, साथ ही माल ढुलाई में 2.36 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की वृद्धि होगी।
सीकर व चुरू जाना होगा और भी आसान
विभाग की तरफ से बताया गया कि इस परियोजना की वजह से यात्री और माल ढुलाई दोनों सेवाओं में सुधार होगा। इससे परिचालन दक्षता में बढ़ोतरी होने के साथ ही राजस्थान के औद्योगिक और तीर्थ क्षेत्रों तक संपर्क सुविधा बढ़ेगी, जिसमें खाटू श्यामजी (सीकर) और सालासर बालाजी (चूरू) जैसे स्थलों तक पहुंचना और भी सुगम हो जाएगा।
अबतक हो रहा सिर्फ 77% क्षमता का उपयोग
रेल मंत्रालय ने बताया कि दोहरीकरण से पहले तक अभी इस रेलखंड की केवल 77 प्रतिशत क्षमता का ही उपयोग हो रहा है, जिसके 2029-30 तक बढ़कर 210 प्रतिशत होने की संभावना है। दोहरीकरण से यह रेलखंड भविष्य में यातायात बढ़ोतरी को सुचारू तौर पर संभाल सकेगा। स्थानीय यात्री और व्यवसाय भी इस रेलखंड दोहरीकरण से लाभान्वित होंगे। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद विलंब में कमी और समय पर रेल सेवा तथा माल ढुलाई में सुधार होगा, जिससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।
सीएम ने रेलमंत्री का जताया आभार
रेल मंत्रालय के लिए इस फैसले पर खुशी जताते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के परिवर्तनकारी नेतृत्व में राजस्थान के रेल नेटवर्क का निरंतर सुदृढ़ीकरण हो रहा है। इसी दिशा में ₹470.34 करोड़ की लागत से 50.06 किमी लंबे 'रींगस-सीकर' रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दी गई है। रींगस-सीकर रेलखंड के दोहरीकरण से अब बाबा श्याम के दरबार 'खाटू श्यामजी' और 'सालासर बालाजी' पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिलेगी। इस निर्णय के लिए माननीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का आभार।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।