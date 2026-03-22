राजस्थान को बड़ी सौगात, जर्जर स्कूलों के लिए 300 करोड़ मंजूर, CM भजनलाल शर्मा ने जताया आभार
भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में जर्जर विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार से 300 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिलने पर आभार व्यक्त किया है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जमकर तारीफ भी की है।
भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में जर्जर विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार से 300 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिलने पर आभार व्यक्त किया है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह निर्णय राज्य के शिक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता शिक्षा क्षेत्र में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करना है, ताकि छात्रों को बेहतर और सुरक्षित माहौल मिल सके। उन्होंने बताया कि कई सरकारी स्कूलों की इमारतें लंबे समय से जर्जर स्थिति में हैं, जिनके पुनर्निर्माण की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। केंद्र सरकार की इस मदद से अब इन भवनों का पुनर्निर्माण तेजी से किया जा सकेगा।
भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि हर विद्यार्थी को आधुनिक सुविधाओं से युक्त, सुरक्षित और प्रेरणादायक शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जाए। इससे न केवल बच्चों की पढ़ाई में सुधार होगा, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और वे अपने भविष्य को लेकर अधिक सजग और सक्षम बन सकेंगे।
पीएम मोदी का जताया आभार
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में शिक्षा क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से प्रदेश में शिक्षा के स्तर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस वित्तीय सहायता से प्रदेश के स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और छात्रों को बेहतर संसाधन मिलेंगे, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में गुणात्मक सुधार देखने को मिलेगा।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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