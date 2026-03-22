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राजस्थान को बड़ी सौगात, जर्जर स्कूलों के लिए 300 करोड़ मंजूर, CM भजनलाल शर्मा ने जताया आभार

Mar 22, 2026 02:23 pm ISTMohammad Azam पीटीआई, पीटीआई
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भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में जर्जर विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार से 300 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिलने पर आभार व्यक्त किया है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जमकर तारीफ भी की है।

राजस्थान को बड़ी सौगात, जर्जर स्कूलों के लिए 300 करोड़ मंजूर, CM भजनलाल शर्मा ने जताया आभार

भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में जर्जर विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार से 300 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिलने पर आभार व्यक्त किया है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह निर्णय राज्य के शिक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता शिक्षा क्षेत्र में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करना है, ताकि छात्रों को बेहतर और सुरक्षित माहौल मिल सके। उन्होंने बताया कि कई सरकारी स्कूलों की इमारतें लंबे समय से जर्जर स्थिति में हैं, जिनके पुनर्निर्माण की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। केंद्र सरकार की इस मदद से अब इन भवनों का पुनर्निर्माण तेजी से किया जा सकेगा।

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भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि हर विद्यार्थी को आधुनिक सुविधाओं से युक्त, सुरक्षित और प्रेरणादायक शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जाए। इससे न केवल बच्चों की पढ़ाई में सुधार होगा, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और वे अपने भविष्य को लेकर अधिक सजग और सक्षम बन सकेंगे।

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पीएम मोदी का जताया आभार

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में शिक्षा क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से प्रदेश में शिक्षा के स्तर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस वित्तीय सहायता से प्रदेश के स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और छात्रों को बेहतर संसाधन मिलेंगे, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में गुणात्मक सुधार देखने को मिलेगा।

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Mohammad Azam

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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