चलती ट्रेन के नीचे आ गई लड़की फिर; राजस्थान का वीडियो देख आप भी हवलदार को सैल्यूट करेंगे

संक्षेप:

राजस्थान के सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन में बीती रात जो हुआ, उसपर ये लाइन फिट बैठती है। यहां ट्रेन पकड़ने की जल्दी में एक 12 साल की लड़की का संतुलन बिगड़ा और वह इसके नीचे आ गई,लेकिन वहां मौजूद देवदूत बन पहुंचे एक हवलदार ने समय रहते बच्ची की जान बचा ली। 

Jan 27, 2026 09:35 am ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, सवाई माधोपुर
कहते हैं न जाके राखो साईंया मार सके न कोय.. राजस्थान के सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन में बीती रात जो हुआ, उसपर ये लाइन फिट बैठती है। यहां ट्रेन पकड़ने की जल्दी में एक 12 साल की लड़की का संतुलन बिगड़ा और वह इसके नीचे आ गई,लेकिन वहां मौजूद देवदूत बन पहुंचे एक हवलदार ने समय रहते बच्ची की जान बचा ली। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग इसपर हवलदार की तारीफ भी कर रहे हैं।

क्या है पूरी घटना?

घटना सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन की है। वीडियो को देखने पर पता चल रहा है कि प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन चलना शुरू कर देती है। लड़की और उसका परिवार स्टेशन समय पर नहीं पहुंच पाए थे इसलिए वह छूटती ट्रेन को पकड़ने के लिए दौड़ लगाते हैं। हालांकि इस दौरान ट्रेन में चढ़ते वक्त 12 साल की बच्ची का पैर फिसलता है और वह चलती ट्रेन के नीचे आने लगती है। देखते ही परिवार चीखता है और मदद के लिए गुहार लगाता है। तभी वीडियो में हवलदार रामकेश मीणा अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए वहां पहुंचते हैं और समय रहते लड़की को अपनी ओर खींच लेते हैं। 22 सेकेंड के वीडियो में लड़की की जान बच गई और अब लोग इसपर हवलदार रामकेश की खूब तारीफ कर रहे हैं।

यूजर्स कर रहे तारीफ

गंगापुर सिटी स्टेशन में हवलदार के किए इस साहसिक काम पर लोगों के रिएक्शन भी आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि ट्रेन में चढ़ने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि चाहे कोई भी कारण हो, अगर आप लेट हो गए हैं तो ऐसे तरीके न अपनाएं जिससे आपकी जान को खतरा हो। आपकी जिंदगी किसी भी और चीज से कहीं ज्यादा कीमती है। एक और यूजर ने लिखा कि मीणा जी को सलाम! कुछ पुलिसकर्मी आज भी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर पूरी ईमानदारी से अपना फर्ज निभा रहे हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा कि ये पुलिसवाले कभी अपने ऊपर से विश्वास कम नहीं होने देते।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
