चलती ट्रेन के नीचे आ गई लड़की फिर; राजस्थान का वीडियो देख आप भी हवलदार को सैल्यूट करेंगे

कहते हैं न जाके राखो साईंया मार सके न कोय.. राजस्थान के सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन में बीती रात जो हुआ, उसपर ये लाइन फिट बैठती है। यहां ट्रेन पकड़ने की जल्दी में एक 12 साल की लड़की का संतुलन बिगड़ा और वह इसके नीचे आ गई,लेकिन वहां मौजूद देवदूत बन पहुंचे एक हवलदार ने समय रहते बच्ची की जान बचा ली। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग इसपर हवलदार की तारीफ भी कर रहे हैं।

क्या है पूरी घटना? घटना सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन की है। वीडियो को देखने पर पता चल रहा है कि प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन चलना शुरू कर देती है। लड़की और उसका परिवार स्टेशन समय पर नहीं पहुंच पाए थे इसलिए वह छूटती ट्रेन को पकड़ने के लिए दौड़ लगाते हैं। हालांकि इस दौरान ट्रेन में चढ़ते वक्त 12 साल की बच्ची का पैर फिसलता है और वह चलती ट्रेन के नीचे आने लगती है। देखते ही परिवार चीखता है और मदद के लिए गुहार लगाता है। तभी वीडियो में हवलदार रामकेश मीणा अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए वहां पहुंचते हैं और समय रहते लड़की को अपनी ओर खींच लेते हैं। 22 सेकेंड के वीडियो में लड़की की जान बच गई और अब लोग इसपर हवलदार रामकेश की खूब तारीफ कर रहे हैं।