राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव में प्रचार खर्च की सीमा बढ़ी, किसे कितनी लिमिट?

Dec 24, 2025 12:29 am ISTKrishna Bihari Singh भाषा, जयपुर
राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनावों के लिए उम्मीदवारों की खर्च सीमा को बढ़ा दिया है। अधिसूचना के अनुसार, नगर निगम चुनाव के लिए खर्च सीमा ढाई लाख से बढ़ाकर साढ़े तीन लाख रुपये कर दी गई है। वहीं जिला परिषद सदस्य के लिए अब सीमा तीन लाख और सरपंच पद के लिए एक लाख रुपये निर्धारित की गई है। इसी तरह नगर परिषद और नगर पालिका चुनावों के लिए भी खर्च सीमा बढ़ाई गई है।

बताया जाता है कि इस बदलाव के पीछे का मुख्य उद्देश्य बढ़ती महंगाई और प्रचार सामग्री की बढ़ती लागत के बीच उम्मीदवारों को एक यथार्थपरक बजट उपलब्ध कराना है। नए नियमों के अनुसार, नगर निगम चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए अब खर्च की सीमा बढ़ाकर 3.50 लाख रुपये कर दी गई है, जो 2014 में मात्र 80 हजार रुपये हुआ करती थी।

इसी तरह, नगर परिषद के लिए यह सीमा 2 लाख रुपये और नगर पालिकाओं के लिए 1.50 लाख रुपये तय की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसी तरह का बड़ा बदलाव देखा गया है, जहां जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने वाले अब 3 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे।

सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जमीनी स्तर पर सरपंच पद के लिए हुआ है, जहां 2014 में खर्च की सीमा केवल 20 हजार रुपये थी, उसे अब बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। आयोग का मानना है कि इस संशोधन से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और उम्मीदवार तय नियमों के भीतर रहकर अपना प्रचार प्रभावी ढंग से कर सकेंगे। यह निर्णय न केवल उम्मीदवारों को राहत देगा वरन चुनावी प्रबंधन को भी वर्तमान समय की जरूरतों के अनुरूप आधुनिक और पारदर्शी बनाएगा।

