राजस्थान: ऑपरेशन के बाद 8 महिलाओं और एक नाबालिग की मौत, एक्शन में सरकार, स्वास्थ्य मंत्री क्या बोले?
राजस्थान के के दो जिलों में स्थित दो सरकारी अस्पताल में पिछले सप्ताह 8 महिलाओं और एक नाबालिग की मौत हो गई। सभी ने प्रसूति एवं स्त्री रोग विभागों में सर्जरी करवाई थी।
राजस्थान के भीलवाड़ा और बांसवाड़ा जिलों के दो सरकारी अस्पतालों के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभागों में सर्जरी (ऑपरेशन) कराने वाली 8 महिलाओं और एक नाबालिग की पिछले सप्ताह मौत हो गई। राज्य सरकार ने इन घटनाओं की जांच के लिए विशेषज्ञ टीमें भेजी हैं। अधिकारियों ने बताया कि मौतों के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।
भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में पांच महिलाओं की मौत हुई है। अस्पताल के अधीक्षक अरुण गौड़ ने बताया कि संक्रमण नियंत्रण के नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है और मामले की जांच जारी है। उन्होंने बताया कि जिस ऑपरेशन थिएटर का एक नमूना संतोषजनक नहीं पाया गया था, उसे पिछले तीन दिनों से बंद रखा गया है। बांसवाड़ा में 7 से 10 जुलाई के बीच तीन महिलाओं और एक नाबालिग की मौत हुई, जिसके बाद विशेषज्ञ समिति से जांच कराई जा रही है।
स्वास्थ्य मंत्री ने मामले पर क्या कहा?
राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि भीलवाड़ा और बांसवाड़ा में प्रसूताओं की मौत के मामलों को राज्य सरकार गंभीरता से ले रही है। उन्होंने बताया कि घटनाओं के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय से एक्सपर्ट अधिकारियों की टीम दोनों जिलों में भेजी गई है।
मामले को लेकर बैठक की जाएगी
मंत्री ने कहा कि सोमवार को राज्य के स्त्री रोग विशेषज्ञों के साथ इन मामलों को लेकर बैठक होगी, जिसमें जरूरी सुधारात्मक कदमों पर चर्चा की जाएगी और सुझावों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। खींवसर ने भीलवाड़ा के मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि महात्मा गांधी अस्पताल की प्रारंभिक रिपोर्ट मिल गई है, जिसमें ऑपरेशन थिएटर में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि छह दिनों के दौरान जिन पांच महिलाओं की मौत हुई, वे अलग-अलग तारीखों में हुईं और प्रत्येक मामले में मृत्यु का कारण अलग-अलग चिकित्सकीय जटिलताएं थीं।
'मौत का कारण एक समान नहीं'
मंत्री ने बताया कि इन मामलों में हृदयाघात, हाइपोवोलेमिक शॉक, पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, गर्भावस्था से संबंधित हाइपरटेंशन के कारण एचईएलएलपी सिंड्रोम और प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव जैसी गंभीर स्थितियां सामने आईं। खींवसर ने कहा, "किसी भी मामले में मृत्यु का कारण एक समान या ऑपरेशन थिएटर संक्रमण नहीं पाया गया।"
उन्होंने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन थिएटर का 'माइक्रो-बायोलॉजिकल कल्चर' कराना संक्रमण नियंत्रण की नियमित और मानक प्रक्रिया का हिस्सा है। मंत्री ने कहा कि निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार 'फ्यूमिगेशन' और 'डिसइन्फेक्शन' के बाद कल्चर रिपोर्ट आने तक संबंधित ऑपरेशन थिएटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है।
अस्पताल अधीक्षक मामले पर क्या कहा?
अस्पताल अधीक्षक गौड़ ने भी बताया कि ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू से नमूने लेना नियमित प्रक्रिया है। उन्होंने बताया, “संक्रमण नियंत्रण समिति के दिशा-निर्देशों के अनुसार लगातार 'डिसइन्फेक्शन' और 'स्टरलाइजेशन' किया जाता है। अगर कोई नमूना तय मानकों के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो संबंधित ऑपरेशन थिएटर को तुरंत इस्तेमाल से हटा दिया जाता है। जिस ऑपरेशन थिएटर में नमूना असंतोषजनक पाया गया था, उसे पिछले तीन दिनों से बंद रखा गया है। अधिकारियों ने बताया कि मौतों और ऑपरेशन थिएटर में बैक्टीरिया की मौजूदगी के बीच किसी संभावित संबंध की भी जांच की जा रही है।”
बांसवाड़ा के जिलाधिकारी ने ली बैठक
वहीं, बांसवाड़ा के जिलाधिकारी डॉ. इंद्रजीत सिंह यादव ने अस्पताल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। यादव ने बताया, "7 से 10 जुलाई के बीच चार महिलाओं की मौत की सूचना मिली है। दो मरीजों को गंभीर हालत में लाया गया था, जबकि दो मामलों में सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था। मौतों की विस्तृत जांच के लिए चिकित्सकों की पांच सदस्यीय समिति बनाई गई है। अधिकारियों ने बताया कि एक मामले में ग्रामीण क्षेत्र में गर्भपात से जुड़ी जटिलताओं के बाद एक नाबालिग लड़की को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था, जिसकी बाद में अस्पताल में मौत हो गई।"
यादव ने बताया, "पांच डॉक्टरों की कमेटी बनाई गई है और जयपुर से भी एक टीम आ रही है। रिपोर्ट आने के बाद मौतों के सही कारणों का पता चलेगा। अगर किसी भी स्तर पर कोई चूक पाई जाती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।" उन्होंने बताया कि जांच के तहत मेडिकल रिकॉर्ड की जांच की जा रही है और अस्पताल के कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। कोशिश हर मौत के सही कारण का पता लगाने की है। जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी।"
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