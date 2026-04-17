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राजस्थान में कक्षा 9 से 12 तक की 4 किताबें बंद, कांग्रेस ने इतिहास मिटाने की कोशिश बताया

Apr 17, 2026 05:56 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, जयपुर
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राजस्थान सरकार के 2026-27 के एकेडमिक सेशन के लिए स्कूल की चार किताबों को बंद करने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जहां सरकार के इस कदम का बचाव किया वहीं, कांग्रेस ने इसे इतिहास मिटाने की कोशिश बताया।

राजस्थान में कक्षा 9 से 12 तक की 4 किताबें बंद, कांग्रेस ने इतिहास मिटाने की कोशिश बताया

राजस्थान सरकार के 2026-27 के एकेडमिक सेशन के लिए स्कूल की चार किताबों को बंद करने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जहां सरकार के इस कदम का बचाव किया वहीं, कांग्रेस ने इसे इतिहास मिटाने की कोशिश बताया।

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, अजमेर स्थित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सिफारिशों के बाद कक्षा 9 से 12 तक की चार किताबों को बंद कर दिया गया है। अब इन्हें स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाएगा। इन किताबों में कक्षा 9 के लिए राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा, कक्षा 10 के लिए राजस्थान का इतिहास और संस्कृति और कक्षा 11 और 12 के लिए क्रमशः स्वतंत्रता के बाद का स्वर्णिम भारत (भाग 1 और 2) शामिल हैं।

शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री दिलावर ने कहा कि ये किताबें परीक्षा प्रणाली का हिस्सा नहीं थीं और इनका उद्देश्य केवल सामान्य ज्ञान बढ़ाना था। मंत्री ने कहा कि इन किताबों का नतीजों में कोई योगदान नहीं था क्योंकि इनके अंक जोड़े नहीं जाते थे। ये ज्ञान के लिए थीं, लेकिन वह ज्ञान भी सही नहीं था। हम इन्हें हटा नहीं रहे हैं, बल्कि इन्हें फिर से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा था।

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इतिहास के साथ छेड़छाड़ के आरोपों को खारिज करते हुए दिलावर ने कहा कि इतिहास को पूरी सच्चाई पेश करनी चाहिए। इन पाठ्यपुस्तकों में कुछ चुनिंदा तथ्यों को ही उजागर किया गया था। अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों को नजरअंदाज कर दिया गया था। साथ ही लाल बहादुर शास्त्री और सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे कई महान नेताओं का भी इनमें पर्याप्त रूप से जिक्र नहीं किया गया था।

उन्होंने कहा कि बी.आर. अंबेडकर जैसी हस्तियों को भी इन पाठ्यपुस्तकों में ठीक से जगह नहीं दी गई थी। उन्होंने आगे कहा कि डॉ. अंबेडकर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उन्हें सिर्फ एक लाइन में समेट दिया गया। ऐसी राष्ट्रीय हस्तियों के बारे में ठीक से पढ़ाया जाना चाहिए।

मंत्री ने आगे कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने जैसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों और अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई और नरेंद्र मोदी सहित अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं वाले नेताओं के योगदान को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।

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इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा ने इस कदम को इतिहास पर हमला बताया। डोटासरा ने कहा कि सरकार इन किताबों को हटाकर इतिहास का एक अधूरा रूप पेश करना चाहती है।

किताबों को हटाने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाते हुए डोटासरा ने आरोप लगाया कि इस कदम का मकसद महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह जैसे कांग्रेस नेताओं के योगदान को नजरअंदाज करना है।

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डोटासरा ने आरोप लगाया कि अगर तथ्यों में कोई गलतियां थीं तो उन्हें ठीक किया जा सकता था। पूरी की पूरी किताबें हटा देना यह दिखाता है कि इरादा सुधार करना नहीं, बल्कि इतिहास को मिटाना है। कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि आजादी की लड़ाई, संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय संस्थाओं के विकास जैसे अहम पहलुओं को भी हटाया जा रहा है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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