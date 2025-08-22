Rajasthan Deputy CM Diya Kumari gets freshly whisked matcha from Japanese envoy जापानी राजदूत से मिलने पहुंचीं उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, बताया किस खास चीज से हुआ उनका स्वागत, Rajasthan Hindi News - Hindustan
जापानी राजदूत से मिलने पहुंचीं उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, बताया किस खास चीज से हुआ उनका स्वागत

जापानी राजदूत ने अपने घर के जिस कमरे में उपमुख्यमंत्री को बैठाया था, उसकी पूरी सजावट पारंपरिक जापानी तरीके से की गई थी। जहां जमीन पर तातामी मैट बिछी हुई थी। यह एक तरह की मुलायम चटाई होती हैं जिनका इस्तेमाल पारंपरिक जापानी शैली के कमरों में फर्श बनाने के लिए किया जाता है।

राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी गुरुवार को नई दिल्ली में थी, जहां पर उन्होंने जापान के राजदूत ओनो केइची के घर जाकर उनसे मुलाकात की। इस भेंट के दौरान मेजबान राजदूत ने पारंपरिक जापानी वेशभूषा पहनकर उपमुख्यमंत्री का बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके सम्मान में खास तरह की चाय बनाकर उन्हें दी। इस दौरान परंपरा और कूटनीति का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस मेल-मिलाप के फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए दोनों व्यक्तियों ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने इस मुलाकात के जो फोटोज शेयर किए उसमें से एक में दोनों साथ-साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरे फोटो में केइची को माचा चाय बनाते हुए देखा जा सकता है।

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'भारत में जापान के राजदूत श्री ओनो केइची के आवास पर मेरा ताजी-ताजी माचा (एक तरह की चाय) के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जाटा टूरिज्म एक्सपो के लिए मेरी जापान यात्रा से पहले, हमने राजस्थान और जापान के बीच संबंधों को मजबूत करने और पर्यटन सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। इस तरह के सांस्कृतिक आदान-प्रदान साझा परंपराओं की सुंदरता और राष्ट्रों के बीच सेतु निर्माण की शक्ति को उजागर करते हैं।'

उधर जापान के राजदूत ओनो केइची ने इस भेंट की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, ‘राजस्थान की उप-मुख्यमंत्री माननीया दीया कुमारी का अपने आवास पर स्वागत किया और उन्हें ताज़ी माचा परोसी। हमने जापान और राजस्थान के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने पर महत्वपूर्ण विचार-विमर्श किया। हमारे सांस्कृतिक सेतु और भी मजबूत हों, यही कामना है।’

जापानी राजदूत ने अपने घर के जिस कमरे में उपमुख्यमंत्री को बैठाया था, उसकी पूरी सजावट पारंपरिक जापानी तरीके से की गई थी। जहां जमीन पर सिर्फ तातामी मैट (पारंपरिक जापानी चटाई) बिछी हुई थी। यह एक तरह की मुलायम चटाई होती हैं जिनका इस्तेमाल पारंपरिक जापानी शैली के कमरों में फर्श बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही पीछे दीवार पर जापानी भाषा में लिखा एक पोस्टर लगा दिख रहा है। वैसे बता दें कि जापानी दूतावास ने यह कमरा 'टी क्लब सेरेमनी' के लिए बनाया है। और यहां पर जो स्क्रॉल लगा है, उस पर जापानी भाषा में जो लिखा है, उसका मतलब होता है, 'सद्भाव, सम्मान, पवित्रता और शांति', जो चाय समारोह को सिद्ध करने वाले सेन नो रिक्यू (एक जापानी चाय विशेषज्ञ) द्वारा स्थापित सादो के सार को दर्शाता है।