पकड़ी गई पति को नमक के साथ नीले ड्रम में भरने वाली सुनीता, प्रेमी भी था साथ

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, अलवर, पीटीआईTue, 19 Aug 2025 09:36 AM
राजस्थान के खैरतल-तिजारा में उत्तर प्रदेश के एक शख्स की लाश छत पर नीले ड्रम में मिली है। गला काटकर हत्या के बाद उसे नमक के साथ ड्रम में भर दिया गया था। घटना के बाद से प्रेमी के साथ फरार उसकी पत्नी को पुलिस ने प्रेमी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। तीनों बच्चे भी बरामद कर लिए गए हैं। आरोप है कि सुनीता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति हंसराज की हत्या कर दी और दोनों ने उसकी लाश को नीले ड्रम में नमक के साथ भर दिया।

पुलिस ने बताया कि किशनगढ़बास की आदर्श कॉलोनी में किराए पर रहने वाले हंसराम का शव उसके घर की छत पर एक ड्रम में मिला था। उसने बताया कि हंसराम की पत्नी सुनीता और उनके मकान मालिक का बेटा जितेंद्र फरार थे और उन्हें सोमवार को हिरासत में ले लिया गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले का मूल निवासी हंसराम अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ किशनगढ़बास में रहता था।

पुलिस ने कहा, 'सुनीता और जितेंद्र को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।'पुलिस ने बताया कि सुनीता और जितेंद्र बच्चों को लेकर फरार हो गए थे। उसने बताया कि घर से दुर्गंध आने की शिकायत मिलने पर पुलिस ने तलाश की और उसे नीले रंग के ड्रम में हंसराम का शव मिला। पुलिस ने बताया कि शव के गले पर किसी धारदार हथियार से वार किए जाने का निशान था और ड्रम में नमक भी डाला गया था ताकि शव जल्दी सड़ जाए।

हंसराम पिछले डेढ़ महीने से घर के ऊपरी हिस्से में किराए के कमरे में रह रहा था और एक ईंट भट्टे पर काम करता था। पुलिस ने बताया कि सुनीता, उसके तीन बच्चे और मकान मालिक का बेटा जितेंद्र शनिवार से लापता थे। उसने बताया कि हंसराज शराब का आदी था और जितेंद्र के साथ अक्सर शराब पीता था। पुलिस अब सुनीता और जितेंद्र से पूछताछ करने के बाद इस हत्याकांड से पर्दा उठाएगी।