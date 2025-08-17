नीले ड्रम में मिली पति की लाश, पत्नी-बच्चे गायब; राजस्थान में सनसनीखेज वारदात

राजस्थान के खैरथल जिले के किशनगढ़बास कस्बे में एक रूह कंपाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मकान की छत पर नीले पानी के ड्रम में लाश मिलने से कस्बे में हड़कप मच गया।

मामले की सूचना लगते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी में जुट गए । साथ ही नीले ड्रम में लाश मिलने की सूचना आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई । जानकारी के मुताबिक मामले का पता उस वक्त चला जब छत पर गई महिला को अचानक बदबू आई और उसने पुलिस को इस बात की सूचना दी।

मकान मालिक बुजुर्ग महिला मिथलेश ने बताया की रविवार की शाम करीब 4 बजे वो घर की छत पर गई तो उसको बदबू आई । पास रखे ड्रम के नजदीक गई तो तेज बदबू आने लगी । महिला ने बताया की उसने नीचे आकर अपने पोते से 100 नंबर पर फोन लगवाया और पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। बुजुर्ग महिला ने बताया की मृर्तक अपने परिवार के साथ डेढ़ महीने पहले किराए पर आया था और मृतक की पत्नी बच्चे दो तीन दिन से यहां नही है ।