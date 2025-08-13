राजस्थान में भीषण हादसा, खाटू श्याम दर्शन कर लौट रहे 10 श्रद्धालुओं की मौत; 7 बच्चे भी शामिल

राजस्थान के दौसा जिले में बड़ा हादसा हो गया है। यहां खाटू श्याम मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई।

राजस्थान के दौसा जिले में बड़ा हादसा हो गया है। यहां खाटू श्याम मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में कुल 10 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 7 बच्चे और 3 महिलाएं शामिल हैं। इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को जयपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया है।

ट्रक से हुई थी भीषण टक्कर स्थानीय लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को सुबह श्रद्धालुओं का पिकअप ट्रक खाटू श्याम की तरफ से आ रहा था। इस दौरान दौसा में एक बड़े ट्रक से टकरा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि 7 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए पीएम हाउस भेज दिया गया।

इस मामले की जानकारी देते हुए एसपी सागर राणा ने बताया कि खाटू श्याम मंदिर से आ रहे श्रद्धालुओं के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली थी। अब तक 10 लोगों के हताहत होने की खबर है। इस हादसे में घायल हुए करीब 7-8 लोगों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया है।