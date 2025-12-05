Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़rajasthan crime youth slit girl throat with sharp weapon protest in alwar
बैठकर कर रहे थे बातें, अचानक युवक ने काटा लड़की का गला, अलवर में सनसनीखेज वारदात

बैठकर कर रहे थे बातें, अचानक युवक ने काटा लड़की का गला, अलवर में सनसनीखेज वारदात

संक्षेप:

राजस्थान के अलवर जिले के मुंडावर थाने के सामने शुक्रवार को दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। एक युवक ने एक लड़की की गला रेत कर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। 

Dec 05, 2025 06:07 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, अलवर
राजस्थान के अलवर जिले के मुंडावर थाने के सामने शुक्रवार को दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। एक युवक ने एक लड़की की गला रेत कर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। आनन फानन ही मुंडावर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू की। दूसरी ओर गुस्साए लड़की के परिजनों ने थाने के सामने बेटिकेट्स लगाकर विरोध प्रदर्शन किया।

मुंडावर थाना अधिकारी रामनिवास ने बताया की थाने के सामने बने कमरों के सामने एक लड़का और लड़की बैठे हुए थे। दोनों बातें कर रहे थे। इसी बीच अचानक लड़के ने किसी धारदार हथियार से लड़की का गला काट दिया। इस हमले के बाद लड़की मुस्कान की मौके पर ही मौत हो गई।

सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और आरोपी उपेंद्र कुमार को हिरासत में ले लिया। आरोपी डोंगडा हरियाणा का रहने वाला बताया जाता है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी ओर लड़की के परिजनों को जब इस मामले की सूचना लगी तो परिजन थाने पहुंचे और बेटिकेट्स लगाकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। आक्रोशित परिजनों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की।

इस दौरान खैरथल बहरोड मार्ग पर जाम लग गया। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को काफी समझाया। इसके बाद जाम को खुलवाया गया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

रिपोर्ट- हंसराज

