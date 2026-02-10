जयपुर में 2 जापानी सैलानी लापता, रेस्टोरेंट गए लेकिन नहीं लौटे; ड्राइवर ने कराई FIR
जयपुर में दो जापानी पर्यटक रहस्यमयी ढंग से लापता हो गए हैं। टैक्सी ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के जरिए उनकी तलाश कर रही है। ड्राइवर ने बताया कि दोनों होटल भी नहीं पहुंचे।
जयपुर में जापान के दो पर्यटक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। ये दोनों 6 फरवरी को दिल्ली आए थे। इसके बाद 7 फरवरी को टैक्सी से जयपुर पहुंचे थे। अशोक नगर इलाके के एक रेस्टोरेंट में गए ये पर्यटक वापस नहीं लौटे। टैक्सी ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज में दोनों रेस्टोरेंट से 5 मिनट में निकलते दिखे हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। अभी तक दोनों का कोई सुराग नहीं मिला है।
ड्राइवर ने दर्ज कराई शिकायत
अशोक नगर पुलिस थाने के SHO मोती लाल शर्मा ने कहा कि दो टूरिस्टों की ओर से किराए पर ली गई टैक्सी के ड्राइवर ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई है। दोनों जापानी लोग नई दिल्ली से जयपुर आए थे। दोनों ने बह्मपुरी इलाके में एक होटल लिया था। टैक्सी ड्राइवर दोनों को 7 फरवरी की रात अशोक नगर इलाके के एक रेस्टोरेंट में ले गया लेकिन वे वापस नहीं आए।
दूसरे दिन तक किया इंतजार फिर दी शिकायत
पुलिस अधिकारी ने बताया कि ड्राइवर ने 8 फरवरी की सुबह तक दोनों ही सैलानियों का इंतजार किया लेकिन उन्होंने उससे संपर्क नहीं किया। वे अपने होटल भी नहीं पहुंचे जिसके बाद ड्राइवर ने पुलिस से संपर्क किया और सोमवार को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज में पाया गया कि दोनों 5 मिनट बाद ही वहां से निकल गए।
सीसीटीवी फुटेज खंगाले
ड्राइवर की मानें तो दोनों को रणथंभौर और आगरा होते वापस दिल्ली लौटना था लेकिन वे उसको बताए बिना ही कहीं चले गए। टैक्सी चालक का कहना है कि दोनों के पास मोबाइल फोन हैं लेकिन उसने उनके नंबर नहीं लिए थे। ड्राइवर की शिकायत के आधार पर पुलिस होटल भी पहुंची और छानबीन की। पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं।
रेस्टोरेंट से होटल पहुंचे या नहीं इस बात की पड़ताल
पुलिस पता कर रही है कि दोनों रेस्टोरेंट से होटल पहुंचे थे या नहीं… इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही पुलिस से अभी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। दोनों सैलानी किसी हादसे या अनहोनी के शिकार तो नहीं हो गए। अशोक नगर पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस हर एंगल से शिकायत पर छानबीन कर रही है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।