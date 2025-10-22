जोधपुर में किडनैप कर 3 साल की बच्ची का रेप, पुलिस ने JCB ऑपरेटर साजिद को दबोचा
संक्षेप: राजस्थान के जोधपुर जिले में घर के बाहर खेल रही एक 3 साल की बच्ची का किडनैप करके उसके साथ हैवानियत की वारदात हुई है। पुलिस ने आरोपी जेसीबी ऑपरेटर को दबोचा। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
राजस्थान के जोधपुर जिले में घर के बाहर खेल रही 3 साल की बच्ची का किडनैप करके उसके साथ हैवानियत किए जाने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। राजस्थान पुलिस ने बुधवार को बताया कि आरोपी जेसीबी ऑपरेटर ने बच्ची से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और बाद में उसको उसके घर के बाहर छोड़कर फरार हो गया। घटना को लेकर में स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। लोगों ने बाजार बंद रखे।
राजस्थान पुलिस ने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर मोटरसाइकिल के जरिए बच्ची को किडनैप किया। आरोपी बच्ची को मोटरसाइकिल पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद उसे उसके घर के बाहर छोड़ कर भाग गया। पुलिस ने बताया कि बच्ची के रोने की आवाज सुनकर उसके परिवार के सदस्य दौड़कर बाहर आए और उसे परेशान हालत में पाया।
बच्ची ने बताया कि परिजन लड़की को अस्पताल ले गए। उसकी हालत नाजुक थी। बच्ची की नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जोधपुर शहर के एक अन्य अस्पताल में रेफर कर दिया। पुलिस ने भरतपुर जिले के 22 साल के जेसीबी ऑपरेटर साजिद को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया। उससे पूछताछ की जा रही है।
बिलाड़ा क्षेत्राधिकारी ने बताया कि पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की सुसंगत धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने कस्बे का बाजार बंद कर दिया और अपराधी को कड़ी सजा देने की मांग की।