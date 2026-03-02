Hindustan Hindi News
राजस्थान: भिवाड़ी में गौ तस्करी का आरोप, पत्थरबाजी में एक की मौत; इलाके में तनाव

Mar 02, 2026 06:40 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजस्थान के भिवाड़ी में गौ तस्करी की कथित घटना सामने आई है। दो पक्षों के बीच पथराव में एक युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने मौके से 5 गोवंश बरामद किए हैं। तनाव को देखते हुए भारी फोर्स तैनात की गई है।

राजस्थान के भिवाड़ी में रविवार देर रात को कथित गौ तस्करों और गौ रक्षकों के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं। बताया जाता है कि कुछ लोग कथित गौ तस्करों का पीछा कर रहे थे तभी दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। इस दौरान हुई पत्थरबाजी में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसकी अस्पताल में मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने गौ रक्षकों पर गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस ने मौके से 5 गोवंश बरामद किए हैं। तनाव को देखते हुए भारी फोर्स तैनात की गई है।

राजस्थान के भिवाड़ी शहर के चोपानकी थाना क्षेत्र में रविवार देर रात को गौ रक्षकों को गौ तस्करी की सूचना मिली थी। इस पर गौ रक्षक मौके पर पहुंचे तो उनकी मुठभेड़ कथित गौ तस्करों से हो गई। दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई। इस मुठभेड़ में एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

भिवाडी डीएसपी कैलाश चौधरी ने बताया की पुलिस को फोन पर सूचना मिली थी कि कुछ लोग गायों की तस्करी कर रहे हैं। फोन करने वाले ने यह भी बताया कि कुछ लोग इन कथित गौ तस्तरों का पीछा कर रहे हैं। इसी दौरान दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से पत्थरबाजी हुई, जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि झड़प और भारी पत्थरबाजी में आमिर नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घायल युवक हरियाणा के उटावड़ गांव का निवासी बताया जा रहा है।

घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में मृतक के परिजन और ग्रामीण चोपानकी थाने पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि युवक को गोली मारी गई, जिससे उसकी मौत हुई। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि बजरंग दल के लोगों ने हत्या की है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। भिवाड़ी डीएसपी कैलाश चौधरी ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारण का खुलासा हो सकेगा।

पुलिस ने मौके से 5 गोवंश (गाय-बैल) बरामद किए हैं। इससे प्रथम दृष्टया मामला गो तस्करी से जुड़ा माना जा रहा है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। घटना के बाद इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

रिपोर्ट- हंसराज

