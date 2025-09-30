rajasthan crime private bus and car collided in balotra district some people died many injured राजस्थान में हाईवे पर कार को टक्कर मारकर पलटी बस, 3 की मौत; 23 घायल, Rajasthan Hindi News - Hindustan
राजस्थान के बालोतरा जिले में मंगलवार को एक प्राइवेट बस और कार की आमने-सामने की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 23 अन्य घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार सवार तीन की मौके पर ही मौत हो गई।

Krishna Bihari Singh हिन्दुस्तान टाइम्स, जयपुरTue, 30 Sep 2025 11:25 PM
राजस्थान के बालोतरा जिले में मंगलवार को एक प्राइवेट बस और कार की आमने-सामने हुई भीषण टक्कर में एक शख्स और उसके माता-पिता समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 23 अन्य लोग घायल हो गए हैं। यह घटना शाम करीब 4 बजे पचपदरा थाना क्षेत्र के बागुंडी गांव के पास हुई। थाना प्रभारी अचलराम ढाका ने बताया कि कार में चार लोग बालोतरा से बाड़मेर की ओर जा रहे थे।

बताया जाता है कि बस बाड़मेर से बालोतरा की ओर जा रही थी। बागुंडी के पास नेशनल हाईवे-25 पर दोनों गाड़ियां आपस में टकरा गईं। पुलिस ने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि कार सवार व्यक्ति और उसके माता-पिता की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में दोनों वाहनों में कुल 23 लोग घायल हो गए। मरने वालों की पहचान गोविंद राम (76), उनकी पत्नी पार्वती (70) और उनके बेटे अरुण कुमार (41) के रूप में हुई है।

ये सभी लोग बालोतरा निवासी बताए जाते हैं। इस हादसे के बाद स्थानीय गांव के लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। फिर 108 एम्बुलेंस सेवा को सूचित किया गया। इन लोगों ने पीड़ितों को बचाने में मदद की। घायलों को इलाज के लिए बालोतरा के नाहटा सरकारी अस्पताल ले जाया गया। खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग नाहटा अस्पताल के बाहर जमा हो गए।