राजस्थान में हाईवे पर कार को टक्कर मारकर पलटी बस, 3 की मौत; 23 घायल

राजस्थान के बालोतरा जिले में मंगलवार को एक प्राइवेट बस और कार की आमने-सामने हुई भीषण टक्कर में एक शख्स और उसके माता-पिता समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 23 अन्य लोग घायल हो गए हैं। यह घटना शाम करीब 4 बजे पचपदरा थाना क्षेत्र के बागुंडी गांव के पास हुई। थाना प्रभारी अचलराम ढाका ने बताया कि कार में चार लोग बालोतरा से बाड़मेर की ओर जा रहे थे।

बताया जाता है कि बस बाड़मेर से बालोतरा की ओर जा रही थी। बागुंडी के पास नेशनल हाईवे-25 पर दोनों गाड़ियां आपस में टकरा गईं। पुलिस ने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि कार सवार व्यक्ति और उसके माता-पिता की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में दोनों वाहनों में कुल 23 लोग घायल हो गए। मरने वालों की पहचान गोविंद राम (76), उनकी पत्नी पार्वती (70) और उनके बेटे अरुण कुमार (41) के रूप में हुई है।