अब राजस्थान के भीवाड़ी में पति का कत्ल; लाश छोड़ पत्नी फरार, जीजा भी गायब

राजस्थान के अलवर के किशनगढ़बास के बाद भिवाड़ी में भी पति के कत्ल का सनसनीखेज मामला सामने आया है। भिवाड़ी में 35 साल के एक शख्स की हत्या उसके कमरे में ही कर दी गई। पुलिस सूत्रों की मानें तो इस हत्याकांड में भी शक पत्नी पर ही जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि पत्नी ने मंगलवार की सुबह मकान मालकिन से कहा कि उसका पति अस्पताल में भर्ती है। इस वजह से वह अस्पताल जा रही है। इसके बाद से वह फरार है। उसका जीजा जो बगल में रहता था वह भी गायब बताया जा रहा है।

वारदात के बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने बताया कि घटना यूआईटी थाना क्षेत्र के सातलका गांव की संतरा कॉलोनी का है। थाना अधिकारी सत्यनारायण ने बताया कि उन्हें शाम 6 बजे सूचना मिली कि कॉलोनी के एक मकान में किसी युवक की लाश पड़ी है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची।

पूछताछ में मकान मालकिन संतरा देवी ने बताया- बिहार के जहाजपुर का रहने वाला गुड्डू 15 दिन पहले ही उनके मकान में रहने आया था। उसके साथ उसकी पत्नी बॉबी रहती थी। साथ ही बगल वाले कमरे में बॉबी का जीजा अनुज चौधरी रहता था।

मकान मालकिन ने पुलिस को बताया कि मंगलवार की सुबह मृतक की पत्नी ने उससे कहा कि पति अस्पताल में भर्ती है। मैं अस्पताल जा रही हूं। इसके बाद बगल के कमरे में रहने वाला जीजा भी गायब हो गया।

मकान मालकिन ने मंगलवार शाम को जब कमरे में झांककर देखा तो उसके होश उड़ गए। कमरे में बिहार का रहने वाला गुड्डू बेहोश पड़ा था। मृतक युवक 15 दिन पहले पत्नी के साथ किराए के मकान में रहने के लिए आया था। यूआईटी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की।

पुलिस को मृतक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले हैं। गर्दन पर गहरी चोट थी और चेहरे की चमड़ी उतरी हुई थी। पुलिस के द्वारा अलवर से FSL टीम को बुलाया गया है। मामले की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतुल साहू भी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह हत्या का मामला लग रहा है। FSL जांच और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से हत्या के कारणों का पता चलेगा। पुलिस फरार पत्नी और जीजा की तलाश कर रही है।