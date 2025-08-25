rajasthan crime indian railway employee hang himself from ceiling fan on video call in kota कोटा में रेलवे कर्मचारी ने वीडियो कॉल पर बात करते हुए दी जान, नहीं मिला सुसाइड नोट, Rajasthan Hindi News - Hindustan
भारतीय रेलवे के 27 वर्षीय कर्मचारी ने कथित तौर पर वीडियो कॉल पर बात करते हुए छत के पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। यह घटना शनिवार देर रात को हुई। पीड़ित भारतीय रेलवे में जूनियर क्लर्क के पद पर कार्यरत था।

Krishna Bihari Singh भाषा, कोटाMon, 25 Aug 2025 12:05 AM
भारतीय रेलवे के 27 वर्षीय एक कर्मचारी ने वीडियो कॉल पर बात करते हुए शनिवार देर रात कथित तौर पर पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि कोटा जंक्शन पर तैनात रेलवे के कनिष्ठ लिपिक रवि कुमार ने भीमगंजमंडी थाना क्षेत्र स्थित अपने आवास में आत्महत्या कर ली।

रवि कुमार के मकान मालिक से घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और बाद में मध्य प्रदेश में रह रहे उसके परिवार को सूचित किया। पुलिस ने बताया कि मृतक के कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस को रवि कुमार के इस कदम के पीछे का कारण अभी पता नहीं चल पाया है।

भीमगंजमंडी थाने के प्रभारी रामकिशन गोदारा ने बताया कि मध्यप्रदेश के धार जिला निवासी कुमार शहर में किराए के मकान में रहते थे। थाना प्रभारी ने बताया कि आत्महत्या करते समय कुमार जिस व्यक्ति के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे, उसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है, लेकिन उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन जांच के लिए ले लिया गया है।

अधिकारी ने बताया कि रविवार सुबह कुमार के परिवार के सदस्यों के पहुंचने पर उनकी मौजूदगी में शव को नीचे उतारा गया और पोस्टमॉर्टम के लिए एमबीएस अस्पताल ले जाया गया। रवि कुमार के परिवार के सदस्यों ने दावा किया कि वह खुशी से रह रहे थे और उन्होंने उनके इस कदम के पीछे कोई संभावित कारण नहीं बताया।

अधिकारी ने बताया कि परिवार के अनुसार, रवि कुमार दो साल पहले भारतीय रेलवे में कनिष्ठ लिपिक के पद पर भर्ती हुए थे और पिछले तीन महीने से कोटा रेलवे जंक्शन पर सेवा दे रहे थे। पुलिस ने बताया कि रविवार को पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया और मामले की जांच की जा रही है।