कोटा में रेलवे कर्मचारी ने वीडियो कॉल पर बात करते हुए दी जान, नहीं मिला सुसाइड नोट

भारतीय रेलवे के 27 वर्षीय कर्मचारी ने कथित तौर पर वीडियो कॉल पर बात करते हुए छत के पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। यह घटना शनिवार देर रात को हुई। पीड़ित भारतीय रेलवे में जूनियर क्लर्क के पद पर कार्यरत था।

भारतीय रेलवे के 27 वर्षीय एक कर्मचारी ने वीडियो कॉल पर बात करते हुए शनिवार देर रात कथित तौर पर पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि कोटा जंक्शन पर तैनात रेलवे के कनिष्ठ लिपिक रवि कुमार ने भीमगंजमंडी थाना क्षेत्र स्थित अपने आवास में आत्महत्या कर ली।

रवि कुमार के मकान मालिक से घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और बाद में मध्य प्रदेश में रह रहे उसके परिवार को सूचित किया। पुलिस ने बताया कि मृतक के कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस को रवि कुमार के इस कदम के पीछे का कारण अभी पता नहीं चल पाया है।

भीमगंजमंडी थाने के प्रभारी रामकिशन गोदारा ने बताया कि मध्यप्रदेश के धार जिला निवासी कुमार शहर में किराए के मकान में रहते थे। थाना प्रभारी ने बताया कि आत्महत्या करते समय कुमार जिस व्यक्ति के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे, उसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है, लेकिन उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन जांच के लिए ले लिया गया है।

अधिकारी ने बताया कि रविवार सुबह कुमार के परिवार के सदस्यों के पहुंचने पर उनकी मौजूदगी में शव को नीचे उतारा गया और पोस्टमॉर्टम के लिए एमबीएस अस्पताल ले जाया गया। रवि कुमार के परिवार के सदस्यों ने दावा किया कि वह खुशी से रह रहे थे और उन्होंने उनके इस कदम के पीछे कोई संभावित कारण नहीं बताया।