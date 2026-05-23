पत्नी की हत्या कर पति ने काटा खुद का गला; राजस्थान के बालोतरा में खौफनाक वारदात
राजस्थान के बालोतरा में एक शख्स ने बीच सड़क अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद का गला काट लिया।
राजस्थान के सिवाना कस्बे से एक खौफनाक वारदात सामने आई है जिसने एक परिवार को कुछ ही मिनटों में तबाह कर दिया। जीनगर मोहल्ले में एक पति ने अपनी पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद भी जान देने की कोशिश की। इसके लिए आरोपी ने अपना ही गला काट लिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जीनगर मोहल्ले में रहने वाले नितेश जीनगर और उसकी पत्नी कांता के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था। दोनों के बीच अक्सर कहासुनी होती रहती थी। वारदात से ठीक पहले पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विवाद के बाद नितेश ने कांता को घर के बाहर बुलाया और देखते ही देखते गुस्से में उस पर चाकू से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से कांता संभल भी नहीं पाई। आरोपी ने बीच सड़क पर ही लगातार कई वार किए।
महिला खुद को बचाने की कोशिश करती रही लेकिन हमले की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ी। दिनदहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने चीख-पुकार सुनी तो घटनास्थल की ओर दौड़े।
इसी बीच आरोपी नितेश ने उसी चाकू से अपने गले पर वार कर आत्महत्या का प्रयास किया। कुछ ही पलों में सड़क खून से लाल हो चुकी थी। इस घटना से दोनों घायल अवस्था में पड़े थे। लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। गंभीर हालत में दोनों को सिवाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने कांता को मृत घोषित कर दिया।
वहीं आरोपी पति नितेश की हालत नाजुक होने के कारण उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया। उसका इलाज जारी है। लोगों ने बताया कि दोनों की शादी करीब 10 साल पहले हुई थी और उनके दो छोटे बच्चे भी हैं। इस दर्दनाक घटना ने उन मासूम बच्चों की जिंदगी को पूरी तरह बदलकर रख दिया। मां की मौत हो चुकी है, जबकि पिता जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है।
घटना की सूचना मिलते ही सिवाना थाना टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल से खून से सना चाकू बरामद कर लिया है। अधिकारियों ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी है। छोटी-छोटी कहासुनी किस तरह हिंसक रूप ले सकती है और पारिवारिक कलह इतना खतरनाक रूप ले सकता है। इस घटना ने एकबार फिर इसकी ओर ध्यान खींचा है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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