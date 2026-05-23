Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पत्नी की हत्या कर पति ने काटा खुद का गला; राजस्थान के बालोतरा में खौफनाक वारदात

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share

राजस्थान के बालोतरा में एक शख्स ने बीच सड़क अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद का गला काट लिया। 

पत्नी की हत्या कर पति ने काटा खुद का गला; राजस्थान के बालोतरा में खौफनाक वारदात

राजस्थान के सिवाना कस्बे से एक खौफनाक वारदात सामने आई है जिसने एक परिवार को कुछ ही मिनटों में तबाह कर दिया। जीनगर मोहल्ले में एक पति ने अपनी पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद भी जान देने की कोशिश की। इसके लिए आरोपी ने अपना ही गला काट लिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जीनगर मोहल्ले में रहने वाले नितेश जीनगर और उसकी पत्नी कांता के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था। दोनों के बीच अक्सर कहासुनी होती रहती थी। वारदात से ठीक पहले पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विवाद के बाद नितेश ने कांता को घर के बाहर बुलाया और देखते ही देखते गुस्से में उस पर चाकू से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से कांता संभल भी नहीं पाई। आरोपी ने बीच सड़क पर ही लगातार कई वार किए।

महिला खुद को बचाने की कोशिश करती रही लेकिन हमले की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ी। दिनदहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने चीख-पुकार सुनी तो घटनास्थल की ओर दौड़े।

ये भी पढ़ें:बलिया में पति ने पत्नी-सास की गला रेतकर की हत्या, ससुर-बेटे पर भी चाकू से वार

इसी बीच आरोपी नितेश ने उसी चाकू से अपने गले पर वार कर आत्महत्या का प्रयास किया। कुछ ही पलों में सड़क खून से लाल हो चुकी थी। इस घटना से दोनों घायल अवस्था में पड़े थे। लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। गंभीर हालत में दोनों को सिवाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने कांता को मृत घोषित कर दिया।

ये भी पढ़ें:MP Husband Murder: मध्य प्रदेश के मंदसौर में पत्नी ने पति को दी डराने वाली मौत

वहीं आरोपी पति नितेश की हालत नाजुक होने के कारण उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया। उसका इलाज जारी है। लोगों ने बताया कि दोनों की शादी करीब 10 साल पहले हुई थी और उनके दो छोटे बच्चे भी हैं। इस दर्दनाक घटना ने उन मासूम बच्चों की जिंदगी को पूरी तरह बदलकर रख दिया। मां की मौत हो चुकी है, जबकि पिता जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है।

ये भी पढ़ें:जल्दी जगाया तो नाराज पति ने पत्नी को बुरी तरह से पीटा, फिर खुद को गोली से उड़ाया

घटना की सूचना मिलते ही सिवाना थाना टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल से खून से सना चाकू बरामद कर लिया है। अधिकारियों ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी है। छोटी-छोटी कहासुनी किस तरह हिंसक रूप ले सकती है और पारिवारिक कलह इतना खतरनाक रूप ले सकता है। इस घटना ने एकबार फिर इसकी ओर ध्यान खींचा है।

ये भी पढ़ें:पाकुड़ में पति ने पत्नी की हत्या की, बचाने आई 12 साल की बेटी को भी मार डाला
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Rajasthan News
लेटेस्ट Hindi News, Rajasthan News, Jaipur News, Jodhpur News, Alwar News, Ajmer News, Udaipur News और Kota News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।