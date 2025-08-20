राजस्थान के भिवाड़ी में पति का कत्ल; आरोपी पत्नी और जीजा ने बताई नई कहानी

राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी में एक शख्स की हत्या में पुलिस ने मृतक की पत्नी बॉबी राय और उसके जीजा अनुज चौधरी को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने पुलिस को हत्या की वजह के तौर पर नई कहानी बताई है।

राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी थाना क्षेत्र पुलिस ने फेज-3 इलाके में हत्या का मामला सुलझा दिया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी बॉबी राय और उसके जीजा अनुज चौधरी को गिरफ्तार किया है। दोनों ने पुलिस को पूछताछ में हत्या की नई कहानी सुनाई है। भिवाडी में सन्तरा कॉलोनी के एक मकान में गुड्डू राय की लाश बंद कमरे से बरामद हुई थी। कमरे से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी थी।

दोनों के बीच होते थे झगड़े तब मौके पर पहुंची पुलिस ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो उसे मृतक गुड्डू की लाश बरामद हुई। मकान मालिक और उसके भतीजे ने बताया कि गुड्डु राय और उसकी पत्नी बॉबी पिछले कुछ समय से किराए पर रह रहे थे। अक्सर दोनों के बीच झगड़े होते थे। इसी संदेह के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की थी।

आरोपियों ने कबूला गुनाह जांच के दौरान मृतक की पहचान गुड्डु राय (65) निवासी सोहनवर्षा थाना बिहपुर, जिला भागलपुर, बिहार के रूप में हुई। सीसीटीवी और मुखबिरों से मिली जानकारी ने शक की सुई उसकी पत्नी बॉबी राय और जीजा अनुज चौधरी की तरफ मोड़ी। पुलिस दोनों को पकड़ कर थाने लाई और गहनता से पूछताछ की तो आरोपियों ने गुनाह कबूल कर लिया।

नई और हैरान करने वाली कहानी बताई आरोपियों ने पुलिस को पूछताछ में नई और हैरान करने वाली कहानी सुनाई। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि मृतक पिछले कई महीनों से बीमार था। इलाज सहित रूम रेंट और राशन पर खर्चा ज्यादा होता था। इसके कारण आए दिन पति पत्नी में लड़ाई होती थी। मृतक की पत्नी बॉबी राय और उसके जीजा अनुज चौधरी (64) ने मिलकर गुड्डू राय की हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया।

रिमांड मांगेगी पुलिस दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया है। गिरफ्तार बॉबी राय पत्नी गुड्डु राय 40 वर्ष, मूल निवासी सोहनवर्षा, थाना बिहपुर, जिला भागलपुर (बिहार) और अनुज चौधरी पुत्र मोहन चौधरी मूल निवासी सोहनवर्षा, थाना बिहपुर, जिला भागलपुर (बिहार) के रहने वाले हैं। पुलिस दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी ताकि पूरी वारदात का खुलासा हो सके।

दोनों के बीच अवैध संबंध का शक वहीं यूनीवार्ता की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण ने बुधवार को बताया कि गुड्डू की डेड बॉडी पर चोटों के निशान थे। अनुज चौधरी बॉबी की चाचा की लड़की का पति है जो इसी मकान में रहता था। यह भी सामने आया है कि उनके बीच अवैध संबंध होने पर गुड्डू ने बॉबी को टोका तो उनमें आए दिन झगड़ा होने लगा। बाद में दोनों ने गुड्डू को रास्ते से हटाने की ठानी।